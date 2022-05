Život Tashe Thor-Straten (49) zauvijek se promijenio kada je doktoru rekla da je pronašla krv u stolici, piše Metro.

Liječnik je mamu dvoje djece uputio na kolonoskopiju, a tjedan dana kasnije dobila je strašnu vijest da ima rak crijeva koji se proširio na pluća. Tada su joj ponudili palijativnu skrb.

"Bilo je krajnje šokantno. Bila sam shrvana i neutješna. Nikad mi nije palo na pamet da bi moji simptomi mogli biti zbog raka crijeva. Bila sam u formi, zdrava i vodila sam računa o svojoj prehrani i u mojoj obiteljskoj anamnezi nije bilo raka. Saznati da ne samo da je to rak, već da ću umrijeti od njega bilo je gotovo previše za podnijeti", ispričala je Tasha.

Tasha je počela je planirati svoj sprovod kada se trebala useliti u novi dom koji je upravo kupila sa svojim partnerom, 47-godišnjim hipotekarnim posrednikom Russom Parkerom.

"Jednostavno nisam mogla vjerovati da mi se ovo događa. Stalno sam bila u suzama i imala sam vrlo emotivne razgovore s djecom", kazala je.

Ignorirala je simptome

Tasha se tri mjeseca prije stravične dijagnoze sa svojom djecom, kćeri Amy (17) i sinom Theom (13), preselila kod Russa u Rochford, Essex. Radovali su se životu sa svojom veliko obitelji. Njen zaručnik, naime, ima troje djece iz prethodne veze. Tasha i Russ upoznali su se preko aplikacije za dejtanje u travnju 2016. godine.

Nedugo nakon što su počeli živjeti zajedno, uočila je krv u stolici, no tome nije pridavala neki veliki značaj.

"Nisam se time opterećivala. Pretpostavila sam da se to događa zbog stresa na poslu i roditeljskih briga. Bilo je i drugih simptoma, poput bolova u trbuhu pri vježbanju i u donjem dijelu leđa, ali to sam pripisala pretjeranom naporu", ispričala je Tasha.

Do Božića 2016. godine gubitak krvi je postao toliko velik da je Tasha odlučila konačno to reći liječniku. Nakon daljnjih pretraga, uključujući CT i MRI, dobila je strašnu vijest.

"Ne mogu opisati kakav je to osjećaj kad ti netko kaže da imaš neizlječivu bolest. Imala sam samo 44 godine. Imala sam djecu i novu vezu i odjednom mi se tlo izmaklo pod nogama", istaknula je.

Operacija joj je spasila život

Srećom, kada je Tasha ponovo posjetila svog liječnika u veljači 2017. godine, otkrili su da čvorići na plućima nisu kancerogeni. Tada joj je dijagnosticiran rak trećeg stupnja, što znači da je imala pravo na invazivnu operaciju koja bi joj mogla spasiti život.

"Otišla sam na operaciju 28. veljače. Izrezali su mi dio crijeva na kojem je bio karcinom, a to je bio tumor od oko 35 milimetara i onda su mi ponovno morali sastaviti crijevo. Rekli su mi da će mi možda morati ugraditi stomu, no to na koncu nisu napravili, pa mi je jako laknulo", ispričala je Tasha.

Serije kemoterapija ostavile su joj strašne nuspojave, uključujući ekstremni umor, tugu, bolove u živcima i negativnu reakciju na sunčevu svjetlost i hladnoću. Ipak, liječenje je uspjelo, a u kolovozu 2017. godine Tasha je pobijedila rak.

Tasha se priključila grupi za podršku ljudi koji imaju rak te je promijenila karijeru. "Osjećam se nevjerojatno sretno što sam još uvijek ovdje, zbog čega sada radim kao life coach (životni trener). Savjetima pomažem drugim pacijentima s rakom da shvate da prehrana može poboljšati njihovo zdravlje tijekom liječenja", istaknula je.