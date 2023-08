Jedna očajna žena obratila se seks ekspertu Zachary Zaneu sa stranice Men's Health za savjet. Naime, ona je u problemu jer tvrdi da njezin partner stalno želi seks, čak i kada ona spava. U svojoj ispovijesti je napisala:

"Često idem u krevet prije svog partnera. Obično se seksamo kad ja odem u krevet, a on kasnije ostaje budan i gleda televiziju. Dolazi u krevet nekoliko sati kasnije i ponovno me budi za seks. Obično je oko 1 ili 3 ujutro, dok ja čvrsto spavam. Ne želim da me se budi zbog seksa. Ima puno veći seksualni nagon od mene, ali ja mu već izlazim u susret seksom prije spavanja i seksom ujutro. Toliko sam iscrpljena kad me probudi usred noći radi seksa da mi bude loše tijekom dana", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dalje govori kako mu je rekla da ne želi imati seks usred noći, na što joj je on odgovorio da ako mu kaže ne, odnosno ako ga krene odbijati, on će prestati željeti seks. Žena se boji da ako mu uskrati seks, da više neće spavati u istom krevetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvali su ga seks vjeverica

Seks ekspert mu je odmah uskočio u pomoć te mu je odgovorio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imali ste vrlo razuman zahtjev: Molim te, nemoj me probuditi da bismo imali seks usred noći. Njegov manipulativni odgovor sugerira zabrinjavajući nedostatak poštovanja s njegove strane. Odbijanjem vašeg zahtjeva, jasno je dao do znanja da misli da su njegove potrebe važnije od vaših. U njegovom umu njegova želja da se seksa tri puta u 12 sati, umjesto dva puta, nadjačava vašu želju za zdravim snom. Žao mi je, ali to je smiješno. Kao vaš partner, on bi trebao brinuti o vašem mentalnom zdravlju i dobrobiti", napisao je pa nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njegov temperament je isto problem. Budući da se ne može seksati usred noći, čini se da će vaša veza eksplodirati. Tvrdi da više nikada neće htjeti imati seks, što jednostavno nije istina. (On laže kako bi dobio ono što želi, što je manipulacija.) A taj razgovor o tome da ne spavate u istom krevetu? To je on koji vas pokušava kazniti jer se zalažete za vaše najosnovnije potrebe (tj. san). Ne mogu a da se ne zapitam kako su prošli vaši drugi argumenti (u i izvan spavaće sobe). Prijeti li vam posljedicama? Pristajete li onda na njegove zahtjeve jer ga ne želite uznemiriti? Ako je to slučaj, a imam osjećaj da jest, prekinite s njim. Odnosi uključuju dvoje ljudi koji se međusobno poštuju i slušaju, a on ne radi ni jedno ni drugo. Razgovarajte o tome s terapeutom ako ste u mogućnosti. Učenje kako se oduprijeti sklonostima ugađanja ljudima pomoći će vam da se u budućnosti postavite za zdravije, uravnoteženije odnose. Zaslužujete partnerstvo u kojem možete postaviti granice – u vezi sa spavanjem i izvan njega – i koje ćete shvaćati ozbiljno", zaključio je.