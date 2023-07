Novopečeni bračni par velikog srca Marko i Monika Polić vjenčali su se prije mjesec dana u Požegi te su novac koji su dobili na svadbi odlučili donirati za izgradnju bunara za stanovnike jednog malog sela u Ugandi, piše portal sib.net.hr.

Marko i Monika toj plemenitoj svrsi namijenili su 1.800 eura.

"Ne kažem da je to malo novca, pogotovo u Hrvatskoj gdje dosta ljudi teško živi. Međutim, uvjeren sam da taj iznos nikome, ali baš nikome ovdje neće promijeniti život. Pomoći će mu mjesec, dva, tri. S druge strane, stanovnicima tog afričkog sela naša gesta znači cijeli svijet i to može biti najveći motiv nekome tko želi pomoći", rekao je Marko za sib.net.hr.

Njega i suprugu da doniraju novac inspirirao je poznati splitski kuhar Mario Mandarić koji je gostovao u jednom podcastu te je inicirao izgradnju bunara žiteljima ruralnih sela u Ugandi.

Cilj im je potaknuti druge da doniraju novac

"Gledali smo Marija kako priča kako tamošnji stanovnici hodaju po pet sati da bi došli do vode koja je najčešće zagađena i od koje svi rano umiru. Osim toga, po nju idu uglavnom muškarci koji se znaju i utopiti u močvari jer ne znaju plivati, pa mala djeca ostaju bez očeva i žene bez muževa. To je baš tragedija u današnjem vremenu i kada smo shvatili da s jednim bunarom možemo pomoći cijelom selu i svim okolnim selima, odmah smo odlučili uplatiti novce za njegovu izgradnju", ispričala je Monika.

Ona i suprug stupili su u kontakt s Marijom te su uplatili novac. Mjesec dana nakon toga radnici su izgradili bunar te je 200 do 300 stanovnika sela, među kojima su većinom djeca, dobilo pitku vodu, pa nisu više morali pješačiti da bi ju nabavili.

"Kao prvo, oni nikada nisu vidjeli čistu vodu i to je najveća tragedija. I kada uspiju doći do nje, piju ju mutnu i prljavu. Nama je to bio šok jer kod nas se nitko s time ne susreće. Mi živimo u modernom svijetu, vodimo drugačiji život i imamo sve živo, a nezadovoljni smo. Uz to, udubljeni smo u serije i filmove i uzimamo sve zdravo za gotovo, a u Africi se ljudi vesele zbog obične vode", istaknula je Monika.

Ona i suprug ispočetka nisu htjeli javno objaviti koliko su pomogli ljudima u Ugandi, a Marko je objavio Story na društvenim mrežama s fotografijama izgrađenog bunara kako bi potaknuo druge ljude da i oni doniraju novac.

'Cilj nam je bio da napravimo dobro djelo'

"Htjeli smo to malo proširiti jer za tu je akciju malo njih ranije znalo, a ovo je možda već gotovo osamdeseti bunar koji se tamo izgradio. Međutim, drago nam je da se dosta ljudi nakon objave storyja javilo i izrazilo želju da i oni sudjeluju u projektu. Super je što ne moraju samo jedna ili dvije osobe uplatiti sav potreban iznos, nego bilo tko – ovisno o svojim mogućnostima – može dati donaciju, pa se to potom zbroji i prikupi se dovoljan iznos od većeg broja ljudi. Potrebno je samo javiti se Mariju na Instagram jer on to sve dalje vodi, i to dosta brzo", kazala je Monika, koja se sa suprugom nada da će jednog dana posjetiti selo koje zahvaljujući njima ima pitku vodu.

"Najveća nam je sreća i zadovoljština što imamo priliku pomoći nekome, posebice u tolikoj mjeri jer s tim novcem u cijeloj Europi ne bi mogao nekome pomoći kao što možeš tamo. Mi puštamo pitku vodu kada smo na toaletu, a oni ju nemaju za piće. Vidjeti osmijeh na licima te djece kada se prvi puta u životu susretnu s pitkom i čistom vodom, neprocjenjivo je", ispričao je Marko.

Monika i Marko trenutno žive kao podstanari u Njemačkoj, gdje rade u rehabilitacijskoj klinici za starije osobe. Upoznali su se na studiju fizioterapije u Vukovaru.

"Nama je samo bio cilj da, posebice nakon svatova, napravimo dobro djelo te pomognemo i olakšamo živote potrebitim ljudima. Kako god prošli svatovi, rekli smo si da ćemo to učiniti i uopće nas nije zanimalo hoćemo li imati novca nakon toga ili ne. Učinili smo to srcem", kazala je Monika za sib.net.hr.