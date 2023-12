Karlo se povjerio portalu Moje vrijeme da se našao u velikim problemima nakon razvoda je njegova bivša supruga odbila prodaju kuće, a njih dvoje trebali su zajedničku imovinu dijeliti popola.

"U brakorazvodnoj parnici odlučeno je da ćemo imovinu podijeli popola. No, moja je bivša supruga uporno odbijala prodaju kuće, išla je toliko daleko da mi je čak zaprijetila da će je radije zapaliti nego prodati. Na sudu nisam poricao da ona ima pravo na polovicu, iako sam ja gotovo u cijelosti financirao izgradnju", ispričao je nesretni muškarac.

Karlo je otkrio da ga bivša supruga omalovažava, vrijeđa i ucjenjuje te da s novim partnerom živi u kući.

"U kući ne živim već gotovo četiri godine, a ona svejedno nikad nije prestala prijetiti mi i omalovažavati me. Što je najgore, u međuvremenu je u kuću dovela novog partnera s kojim tu sada živi. I šlag na kraju, ja za tu nekretninu još uvijek plaćam kredit!", kazao je.

'Napravio je sve to kao da ja uopće ne postojim'

Jedna anonimna čitateljica ima sličan problem s kućom poput Karla jer je njen suprug njihovu zajedničku kuću prepisao njihovoj djeci, no to joj nije rekao. Ona je doživjela šok kada nazvala svog odvjetnika kako bi se upisala kao vlasnica pola kuće.

"Dragi moji, što reći, moj muž je bez moga znanja našoj djeci prepisao kuću. Što je najstrašnije, ja za to uopće nisam znala. Saznala sam sasvim slučajno, kad sam jednom prilikom nazvala svog odvjetnika da se upišem kao vlasnica pola kuće. Odvjetnik mi je tada rekao da je muž sebe upisao kao doživotnog vlasnika te da kuću nakon svoje smrti ostavlja djeci", ispričala je.

Nesretnoj ženi nikako nije jasno kako je to njen suprug uspio izvesti te je li dokument o njegovom isključivom vlasništvu pravovaljan.

"Napravio je sve to kao da ja uopće ne postojim, dakle mene nije nigdje naveo. Ja se pitam kako je to uopće moguće, sastaviti takav dokument da bude pravovaljan, a ja sam kao bračni partner još živa. Ma je li to doista moguće?", pita se čitateljica.