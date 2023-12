Ljubav, nezadovoljstvo, iskušenja, nevjera. To je logičan slijed događaja koji dovodi do najvećeg razočaranja između dvoje ljudi. Kada dođe do prevare, javlja se blagi šok, piše Mondo.

Jedna se Srpkinja na društvenoj mreži X, nekadašnji Twitter, zapitala što poslije preljuba, kako nastaviti dalje i treba li nevjeru oprostiti.

"Imam jedno nepopularno mišljenje, mislim da ljudi koji istinski vole partnera mogu oprostiti nevjeru", napisala je i ponukala mnoge da se zapitaju i pokrenu raspravu.

Bilo je raznih dogovora, i onih koji se slažu s njom, ali i potpuno oštrih i suprotnih stavova. Jedan Srbin je na svom primjeru objasnio kako je moguće oprostiti prevaru osobi koju netko neizmjerno voli.

'Ne želim od sebe praviti budalu'

"Slažem se s tobom 100 posto. Svojoj sadašnjoj supruzi oprostio sam prevaru dok smo još bili u vezi. To me jako mučilo i kopkalo, ali zaklela se pokojnom bakom da me voli. Sada smo u braku i čekamo treće dijete, tako da je moguće oprostiti prevaru ako stvarno voliš", napisao je on.

"Mogu ja voljeti partnera istinski koliko hoćeš, ali neću istinski od sebe praviti budalu", uslijedio je odmah komentar nakon toga.

"Netočno. Prevaru opraštaš, samo kada ne voliš", smatrao je drugi.

'Nije to ljubav, već ovisnost'

Većina se složila da ljudi koji istinski vole ne varaju. Slijede još neki odgovori Srba na pitanje što misle o nevjeri i oprostu iste.

"Ljudi ne shvaćaju da kada voliš, oprostiš nažalost sve, čak i stvari koje realno ne bi trebalo i za koje si sasvim svjestan da su neoprostive."

"Nije problem oprostiti prevaru, problem je što opraštaš čovjeku koji ti laže i vrlo vjerojatno će te opet lagati."

"Nije to ljubav, već ovisnost. A ljubav… davno prošla ili nije je ni bilo."

"Mislim da se prevara može oprostiti samo ako je i taj prevario."