Hrvati imaju razna i zanimljiva pravila koja se prenose s generacije na generaciju, a ovih dana se ponovno otvorila ta tema na hrvatskom Redditu te je jedna žena potakla raspravu o nepisanim pravilima Hrvata.

Korisnicima je postavila pitanje: "Koja su nepisana pravila kod Hrvata? Ponukana raspravom na drugom subu, kojih se društvenih nepisanih pravila Hrvati pridržavaju te nad strancima zgražaju, a da to drugdje možda niste primijetili?"

Nuđenje jela i pića

Koliko je ponuditi piće gostu bitno je rekla jedna žena: "Uvijek, ali uvijek ponuditi kad ti netko dođe doma da si nekaj popije. Ako ne, to je smrtni grijeh i slavno pitanje: “Kaj budu drugi rekli kad ovi vele da ih nismo ponudili."

Na to se nadovezala druga žena: "Uključujući majstore! Jednom nisam mogla objasniti sestrični iz Londona zašto trčim u dućan po pivu jer dolazi majstor za bojler."

Prepirka oko plaćanja

"Kavica se pije minimalno 2 sata uz obaveznu prepirku oko računa prilikom plaćanja", rekla je jedna žena, a druga se prisjetila: "Pusti ja ću, ti ćeš drugi put."

"Ma neka ja ću, nemoj ti to krupno razbijati, imam ja sitno", prisjetila se i treća situacija, a Riječanka je završila scenarij s rečenicom: "Ma pusti, ja ću, ja kad imam dam, kad nemam, nemam."

Kruh uz sve

"Kruh se jede uz sve, bez obzira ima li prilog pa čak i uz juhu", prisjeća se jedan Hrvat, a drugi se nadovezuje: "Da, ja to ne kužim. Kad god dođem kod svojih na ručak, oni jedu juhu s kruhom, rižu s kruhom, tjesteninu s kruhom. To je jedna od stvari koje neću nikad razumjeti i gadi mi se tako jesti."

Juha je lijek

Jedan Hrvat je dodao: "Bez juhe, objed nije OBJED!"

"Treba juha svaki dan da se crijeva ne začepe", dodao je drugi.

"Iskreno na ovo sam toliko navikao da ne mogu izdržati više od 3 dana bez juhe, imam osjećaj da jedem nezdravije i da mi obrok nije potpun ako ju ne pojedem", zaključio je jedan ljubitelj juhe.

Propuh i rakija

"Propuh, ne daj bože da te uhvati propuh. Vjetar vani je OK, ali propuh - NE", obznanio je jedan Hrvat što su ga roditelji naučili.

Bake su imale najbolje savjete koje su uporno prenosile na generacije: "Klasika kod baba: "Čuvaj se propuha, propuh ubija!" I meni najdraža, kod svih bolova, bilo zub ili rana, ili bilo što: "Rakija liječi sve! Stavi rakiju na zub! Rakija na oblog kod temperature!" Na komentar Hrvata se nadovezao drugi: "Ok, ali rakija fakat liječi sve, čak i mamurluk."

Čak je i Splićanin zaključio: "Rakija je lijek. Osupnut sam neznanjem današnjih roditelja koji nisu svjesni da je alkohol zdravlje za djecu. Zato i obolijevaju toliko puno."

Zahvala poklonom

Najučestalija nepisana pravila su ipak pokloni, tj. zahvalnost koja se pokazuje poklonima: "Zahvala doktorima, sestrama i ostalom medicinskom osoblju kavom, bombonjerom ili nekim domaćim proizvodom."

"Doktoru uvijek ponijeti bombonjeru ili bocu cuge, ili čak oboje", složio se drugi Hrvat.

Doktori najviše dobivaju: "Ako ti doktor napravi nešto brže nego očekivano, onda obavezno donijeti bajaderu ili pršut."

"Ako ideš u goste nekome tko ima malu djecu, ponesi za njih neku sitnicu", dodao je treći, a jedan zaključio: "U goste ne ideš bez keksa i 20 deka kave."

Iskustvo Hrvata u inozemstvu

Jedan Hrvat se prisjetio kako se ponašao u inozemstvu zbog hrvatskih uvriježenih pravila: "Uf, ima toga puno, no čašćenje je sigurno jedno od jačih. U studentskim danima sam otišao na nekakvu ljetnu školu u Oxford gdje je bilo ekipe iz cijelog bijelog svijeta. Jedan vikend smo odlučili izaći grupno u klub. Dolazimo tamo, dobra atmosfera, okreće moja malenkost prvu rundu, okrećem drugu, treću. Čekam da netko nastavi, ali nitko ništa. Uglavnom, maksimalno čašćenje koje sam doživio je da mi je jedan lik, ne sjećam se više koje nacionalnosti, ponudio da me počasti gutljajem iz svoje čaše tu večer. S time da su svi bili imućniji od nas hrvatskih bogeca tamo. No, s druge strane, napravili smo takav show tu večer da mi ekipa s kojom sam ostao u kontaktu 10 godina kasnije zna spomenuti koliko im je to bila dobra večer. A da ne pričam o tome kad sam zamolio neku random žensku ispred kluba u Dublinu za cigaretu i doživio vrijeđanje kao da sam joj je... mater jer mi nije palo na pamet ponuditi joj novce prvo. Dok smo mi takvi da ćes dati čovjeku kutiju, a ne cigaretu. Varijanta - puši, bolje da se ti truješ nego ja. Propao bih u zemlju da nekome kažem da ću mu dati pljugu, no prvo on meni medeka. Zadnjih x godina često radim s Amerima pa znaju doći kod nas. Neshvatljivo im je zašto ne želim uzeti lovu kad me žicaju za pljugu. Uglavnom, ono kaj želim reći, mi ćemo dati, bez obzira kaj nemamo. Dok oni neće, bez obzira kaj imaju. Možda zato i nemamo, no to je već za diskusiju."

Bilo je i zanimljivih

Bilo je i nekoliko zanimljivih pravila: "Ne šišaj nokte na nogama prije 1.06."

"Ženske u tajicama imaju prednost na stepenicama", dodao je drugi.

I pronašla se i jedna poznata: "U kutiji od čajnih keksa se obavezno drži šivaći pribor."