Majka Anamarije Sanseović posljednje dane provela je u jednoj bolnici u Slavoniji. Ona je za Jutarnji list opisala u kakvoj je agoniji preminula, no, kaže, "bolnicu ne krivi za ništa".

POGLEDAJTE VIDEO: Pilula koja ubija rak - revolucija ili lažna nada? Pitali smo vodeće liječnike i znanstvenike

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anamarijina majka bolovala je od multiplog mijeloma, koji je, nažalost, bio neizlječiv te ju je u kratkom vremenu ugušio.

"Moja majka umirala je u najgorim mukama i bila je svjesna svega do zadnjeg trenutka. To je bila najgora moguća agonija od koje se ni nakon tri godine nisam oporavila. Gušila se i preklinjala me da joj pomognem i da joj olakšamo muke. Budući da na kraju nije mogla govoriti, uzela je papirić sa stolića kraj kreveta i napisala drhtavom rukom - 'želim umrijeti'. Molila sam da ju sediraju, ali su joj davali lijekove u dozama za djecu", ispričala je Anamarija za Jutarnji.

Ona bolnicu ne krivi za ništa, već smatra da je "problem u sustavu koji ne provodi dostatno palijativnu njegu". Anamarija je odlučila ispričati svoju mučnu priču nakon hrabrog istupa anesteziologinje Sanje Ćosić, koja je nakon smrti zaručnika, mladog ortopeda iz KBC-a Zagreb, doktora Krešimira Crnogaće, progovorila o njegovim teškim posljednjim trenucima prije nego što je preminuo u 39. godini od karcinoma gušterače.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Umirala je od gladi i žeđi'

Anamarija je rekla da je njena majka u posljednjim danima imala kanilu u vratu, infuziju, kateter i PEG (kojim se bolesnika putem cijevi hrani izravno u želudac) te da je bila zavezana za bolnički krevet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su bile scene gore od egzorcista. Umirala je od gladi i žeđi. Govorila je 'ne mogu više', a ja sam molila boga da bude bez svijesti. Ali nažalost bila je svega svjesna do zadnje sekunde… Držala sam ju za ruku, stalno sam dolazila da budem kraj nje. Na kraju je bila toliko iscrpljena i ljuta da je okrenula glavu od mene. Vidjela sam kako joj je iz oka skliznula suza", ispričala je Anamarija koja je opomenula da se ne smije dozvoliti da itko više svoje zadnje dane provodi gušeći se, u panici ili teškim bolovima.

"Kad je jasno da pacijent umire i zna da mu je kraj, mora mu se olakšati i sedirati ga, da ne bude svjestan toga".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anamarijina majka je operirana odmah nakon dijagnoze, ali, nažalost, bilo je prekasno. Umrla je kroz nekoliko tjedana. "Rekli su mi da joj od sedacije može stati srce. Netko mi je rekao da ih mogu tužiti ako se to desi. Bože moj, tko će ih tužiti? Ja sam samo željela da se ona više ne pati", istaknula je.