Amerikanka Brynn Embley (35) otkrila je kako je udana za homoseksualca te da zajedno ima dvoje male djece. Ona tvrdi kako njoj ne smeta činjenica da je njezin suprug gay jer im je seksualni život odličan usprkos tomu.

Zapravo, par je u sretnom braku i održava svoju vezu na pravom putu. Majka dvoje djece sebe opisuje kao strejt, dok se njezin suprug Matthew identificira kao gay ili panseksualac, priznajući da ga "više privlače muškarci nego žene".

Prije nego što se oženio 2017. godine, Matthew je izlazio i s muškarcima i sa ženama, ali nikada nije imao seks ni s kim, uključujući Brynn, piše New York Post.

Upoznali su se u Crkvi

Unatoč tomu što je priznao da nije znao hoće li ikada uživati ​​u intimnosti sa suprugom, vjenčali su se i postali roditelji. Brynn priznaje da se ponekad osjeća nesigurno, ali kaže da osjeća da je njihova veza jača jer nije usredotočena na fizičku kemiju.

Oboje su članovi Crkve Isusa Krista, vjere koja ne odobrava istospolne veze, a Matthew priznaje da je jaka motivacija za izlaske sa ženama bila to što nije morao biti samac i u celibatu zauvijek.

Brynn je prvi put upoznala Matthewa u Crkvi početkom 2016. i nakon nekoliko spojeva otkrila je da je on homoseksualac. Matthew je znao da ga muškarci privlače još kao tinejdžer, ali pripadao je Crkvi koja ne potiče gay veze.

Hodao je sa ženama tijekom svojih dvadesetih godina, bio je iskren u pogledu svoje orijentacije, dobivao različite odgovore, pa je bio nervozan što će Brynn misliti. Međutim, na njegovo iznenađenje, ona je samo slegnula ramenima.

“Izravno me pogledao i rekao 'Brynn, ja sam gay.' Sjećam ga se jer je djelovao vrlo ozbiljno ili kao da je tražio neku vrstu moje reakcije. To jednostavno nije bila velika stvar, bio je uz mene, njegov izbor, zar je važno? Već sam znala da nemamo jaku tjelesnu privlačnost kakvu sam doživjela s drugim dečkima, ali nije me bilo ni briga. Znam da misli da sam privlačna, i znam da on mene privlači, a njegova seksualna orijentacija ne znači ništa", objasnila je Brynn.

Snaga seksualne veze

Zabavljali su se nekoliko mjeseci prije nego što je on prekinuo njihovu vezu, dijelom zato što je Matthew imao jake osjećaje prema jednom muškarcu. Ostali su prijatelji, ali čak je i Brynnin tadašnji dečko rekao da su imali kemiju i ponovno su počeli izlaziti u rujnu 2017. godine.

Matthew, postdoktorski istraživač psihologije, rekao je: “To mi je definitivno dalo vjeru, jer još uvijek nisam bio siguran kako bi bilo imati seks s Brynn, ili s bilo kojom ženom. Ali vjerovali smo da su ostali elementi našeg odnosa tu i ako je taj dio veći, mogli bismo funkcionirati zajedno.”

Brynn se nadovezala: “Postojao je obostrani osjećaj potpune i apsolutne sreće, kao da je on moja osoba.”

Matthew je dodao: “Još uvijek nisam bio siguran u snagu naše seksualne veze. Pokušao sam biti otvoren koliko sam mogao i nisam bio siguran hoću li uopće uživati ​​u seksu s njom ili s bilo kojom ženom. Ali mislim da smo oboje sigurni da uživamo u grljenju, držanju za ruke i ljubljenju.”

Sretni su i monogamni

Ovaj nekonvencionalni par održava svoju vezu na pravom putu uz tjednu seksualnu terapiju i razgovore zakazane za svaki četvrtak, gdje si daju povratne informacije i savjete.

“Uživali smo u ljubljenju i nadali smo se da je sve ostalo u redu. Mislim da je mnogo više ljudi gay, bi, pan ili nešto drugo, nego što je to otvoreno dalo do znanja. Mnogo mojih prethodnih veza vrtjelo se oko te kemijske privlačnosti. Mislim da su sviđanje i slaganje s nekom osobom mnogo važniji u dugotrajnoj vezi. I ispostavilo se da nam seks jako dobro funkcionira, tako da je sve uspjelo”, kazala je Brynn.

Matthew je dodao: “Nikad prije nisam imao seks, s muškarcem ili ženom. Nisam ni znao koliko jaka može biti moja orijentacija prema jednom ili drugom spolu. Dok su me više privlačili muškarci, bilo je i žena koje su me stvarno privlačile. Imao sam jaku motivaciju da se jako potrudim da to funkcionira sa ženom kako ne bih morao biti usamljen i u celibatu do kraja života."

“Čuo sam da homoseksualci govore da ne mogu ni zamisliti da bi pokušali imati seks sa ženom, ali ja se nikad nisam tako osjećao. To još uvijek nije najjači dio naše veze, Ali u vezi s tim, uživamo u seksu i tako što smo zajedno, što je olakšanje”, priznao je Matthew.

Neobični par sada je u vezi već četiri godine, sretni su i monogamni te imaju dvije kćeri: Genevu (1) i Amandine (2).

“Naša religija uči da je brak samo između muškarca i žene, ali također želimo da naša djeca budu sretna i sigurna u to tko su i što ili koga biraju i što ih privlači. Vrlo smo sretni u ovoj osebujnoj, jedinstvenoj i uzvišenoj vezi”, zaključila je Brynn.