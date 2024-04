U siječnju 2018. godine je osječka profesorica na Facebooku zatražila pomoć u vidu 2000 tadašnjih kuna za majku Sare Popović iz Dalja, kojoj je dogovorena embolizacija u zagrebačkom Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice u Zagrebu, a čemu su dvije godine ranije prethodila dva moždana udara i nužni operativni zahvati, piše SiB.

Sara se patila s raznim stanjima, od nemogućnosti stajanja na vlastitim nogama, komatoznog stanja, sepse, hidrocefalusa, meningitisa, apscesa u mozgu i vrlo rijetkim dekubitusom na glavi, no, zahvaljujući liječnicima i Sarinoj volji za životom, šest godina kasnije premašila je i najoptimističnije prognoze. Danas šeta daljskim ulicama i pomiče svoje granice. Dnevno prelazi 20.000 koraka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nisu bile optimistične prognoze

"Stvarno se ovome nisam nadala prije par godina kad prognoze liječnika nisu bile tako optimistične. No, ne biste vjerovali, ali ja sam si zacrtala još u bolničkom krevetu da ću, kad se oslobodim invalidskih kolica i štake te naposljetku štapa, hodati i hodati koliko god mogu. Uz to, jedna stepenica u Dalju, inače vrlo grbava i neprohodna, bila mi je u fokusu i doista sam si vizualizirala kako je prelazim. I prešla sam je", rekla je Sara.

Slavonka hoda u vidu svojih mogućnosti, ali ne odustaje i trudi se uvijek nešto novo probati pa si je tako ispunila želju i popela se na traktor. Uz pomoć sestrične, prošetala je svojeg psa nakon osam godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: SiB Foto: SiB

"Ne mogu opisati koliko sam sretna kad uspijem ostvariti nekakav svoj cilj. Ta samostalna šetnja bila mi je vodilja cijelo vrijeme prilikom oporavka od svega što sam prošla. U početku su to bili samo kratki koraci isključivo po ravnom terenu, a sad hodam i grbavim stazama, po ćuprijama, prelazim stepenice. Šetnja mi je bijeg i utjeha te nada da ću uspjeti u onome o čemu godinama sanjam. Plašila sam se da mi se, a što se često događa, ne dogodi spazam pa da ne znam kamo ću dalje, no riješila sam se te fobije", rekla je Sara i dodala da često ode do Dunava te da je to njezina pobjeda jer nema jednaku jačinu u objema nogama.

Sara piše i na blogu te na taj način pomaže brojnim ljudima. Javljali su joj se ljudi različitih dobnih skupina te se svaki put iznenadi kad se prisjeti koliko njezina priča može pomoći ljudima. Ova Slavonka dnevno prijeđe po 13,5 kilometara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još uvijek nisam ostvarila sve svoje ciljeve iako su se neki realizirali i prije proljeća. Neprestano učim o sebi i radim na tome da sama sebe prihvatim u stanju u kakvom jesam. Također, nastojim sama sebi pokazati i pružiti više ljubavi nego što je pružam drugima", rekla je za SiB.

Foto: SiB Foto: SiB

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki uspjeh liječnika u Rijeci: Ženi presadili bubreg preminule bebe