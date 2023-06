Co Ngan, 29-godišnja vijetnamska manekenka vjenčala se s Wynnom Katzom, 75-godišnjim poduzetnikom iz Los Angelesa. Njihova ljubavna priča započela je na Instagramu, gdje se Co Ngan povezala s Wynn, vlasnikom i dizajnerom brenda Rough Roses. Kasnije su se upoznali tijekom jednog od Wynninih poslovnih putovanja u Vijetnam i odmah su se zaljubili.

Unatoč višestrukim prekidima, par je svoju ljubav na kraju učvrstio brakom. Co Ngan čvrsto vjeruje da je Wynn njezina srodna duša, izjavivši: "On je ljubav mog života, sigurna sam u to." Nažalost, njihova veza naišla je na oštre kritike, a manekenka je trpjela uvredljive i pogrdne komentare. Najčešća primjedba bila je: “Zanima vas isključivo njegovo bogatstvo.” Drugi su rekli: "Slutiš da ćeš naslijediti njegovo bogatstvo", dok su je mnogi drugi jednostavno optužili: "Ti si samo tražiš lovu!"

Ali Co Ngan se brani od kritika: “Za mene je to uvijek bila samo stvar srca. Stvarno ga volim.” Kao poznati model i slavna osoba, financijski je osigurana i može uživati u luksuzu ne oslanjajući se na bogatstvo svojih partnera. Zajedno imaju i TikTok profil na kojem objavljuju videe.