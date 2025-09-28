Liječnici objasnili zašto je dječak koji je jeo samo čips i pomfrit oslijepio: 'Bilo je prekasno'

Dječak koji je odbijao jesti išta osim čipsa i pomfrita na teži način je otkrio zašto je zdrava prehrana toliko važna.

Prehrana britanskog tinejdžera uglavnom se sastojala od nezdrave hrane više od pola desetljeća, a konzumiranje voća ili povrća bila je rijetka pojava za njega. "Izbirljivi izjelica" iz Bristola je jeo pomfrit, čips i bijeli kruh nakon što je završio osnovnu školu, što je kasnije rezultiralo nekim strašnim zdravstvenim posljedicama.

Prema izvješću u časopisu Annals of Internal Medicine objavljenom 2019. godine, mladić bi povremeno pojeo krišku šunke ili kobasicu. Unatoč tome, činio se u formi, zdrav i nije uzimao nikakve lijekove, ali nakon što se u dobi od 14 godina požalio na umor i loše raspoloženje, liječnici su shvatili da to nije slučajno.

Testovi su pokazali da dječak ima ozbiljan nedostatak vitamina i znakove pothranjenosti. Ispostavilo se da ima manjak vitamina B12, koji je našem tijelu potreban za stvaranje zdravih crvenih krvnih stanica koje mogu prenositi kisik. Ovaj vitamin, također, osigurava da vaš živčani sustav funkcionira kako treba, a igra ključnu ulogu i u stvaranju i popravljanju DNK.

Nedostatak vitamina B12 uzrokuje brojne zdravstvene probleme

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), nedostatak vitamina B12 može nastati ako imate manjak vitamina u prehrani, a budući da se općenito nalazi samo u hrani životinjskog podrijetla, vegani su često podložni tome, piše LadBible.

Foto: Pixabay

Nedostatak vitamina B12 može uzrokovati brojne zdravstvene probleme, uključujući ekstremni umor, nedostatak energije, trnce, afte u ustima, slabost mišića, probleme s vidom, pa čak i psihološke probleme. Oboljeli se obično liječe injekcijama ili dodacima prehrani koji nadomještaju vitamin koji nedostaje, ali nekima može biti potrebno doživotno liječenje.

Liječnici su tada dječaku prepisali dodatke prehrani zbog nedostatka vitamina B12 i savjetovali mu da poboljša prehranu, ali on se nije pridržavao njihovih uputa, niti je pio terapiju. Tri godine kasnije, završio je u očnoj bolnici Bristol (Bristol Eye Hospital), žaleći se da pati od progresivnog gubitka vida.

Dijagnosticirana mu je nutritivna optička neuropatija

Do tada je 17-godišnjak bio teško pothranjen zbog ograničene prehrane, a liječnica koja ga je liječila, dr. Denize Atan, za BBC je svojevremeno rekla: "Izgubio je minerale iz kostiju, što je bilo prilično šokantno za momka njegovih godina".

Dr. Atan je objasnila je da se dječakova prehrana u osnovi sastojala od "porcije pomfrita iz lokalne zalogajnice svaki dan".

Foto: Pixabay

"Također je grickao čips, a ponekad i kriške bijelog kruha i povremeno kriške šunke, a zapravo nije jeo nikakvo voće i povrće. To je objasnio kao odbojnost prema određenim teksturama hrane koje stvarno nije mogao tolerirati, pa su čips i pomfrit zapravo bili jedine vrste hrane koje je želio i za koje je osjećao da ih može jesti", rekla je liječnica.

Dr. Atan i njene kolege iz bolnice naručili su daljnje pretrage razine vitamina kod tinejdžera, koje su otkrile da mu i dalje nedostaje B12, kao i drugih ključnih vitamina i minerala poput bakra, selena i vitamina D. Zbog tih nedostataka mladić je ispunjavao kriterije da ga se proglasi slijepim te mu je dijagnosticirana nutritivna optička neuropatija.

Opasnosti koje dolaze s nezdravom prehranom

Iz EyeWikija tvrde da je takvo stanje često "izazvano nedostatkom vitamina B kompleksa" jer rezultira "prekidom transporta elektrona" i "smanjenjem proizvodnje ATP-a". Nutritivna optička neuropatija se može liječiti ako se otkrije rano, međutim, ako se prekasno otkrije, oštećenje postaje trajno jer živčana vlakna u očnom živcu odumiru.

"Do trenutka kada mu je stanje dijagnosticirano, pacijent je imao trajno oštećen vid", napominje se u časopisu Annals of Internal Medicine.

"Imao je slijepe točke točno u sredini vidnog polja. To znači da ne može voziti i da mu je jako teško čitati, gledati televiziju ili razaznavati lica. Može hodati sam jer ima periferni vid", objasnila je dr. Atan.

Liječnica je rekla da iako su ovi slučajevi rijetki, no nude oštar podsjetnik na opasnosti koje dolaze s nezdravom i neuravnoteženom prehranom. Roditeljima koji imaju izbirljivu djecu kad je hrana u pitanju savjetovala je: "Najbolje je ne brinuti se zbog izbirljivosti kod hrane i umjesto toga mirno uvoditi jednu ili dvije nove namirnice sa svakim obrokom".

