'Jedite manje': Godinama su je krivili za debljinu, a imala je tešku kroničnu bolest

Godinama su joj govorili da "manje jede i više vježba", no istina je bila daleko složenija i bolnija. Abigail Barry, majka dvoje djece, provela je desetljeća slušajući liječničke savjete koji su se svodili na optužbe da se ne trudi dovoljno, sve dok napokon nije otkrila da pati od kronične bolesti zbog koje joj noge dramatično otiču. Liječnici su, kaže, uporno krivili njezinu težinu, unatoč tome što se očajnički pridržavala zdravih dijeta, redovito vježbala i vodila aktivan život.

Ovoj 52-godišnjakinji tek je ove godine dijagnosticiran uznapredovali limfedem i lipedem. Riječ je o stanjima zbog kojih se, unatoč zdravom načinu života, u njezinim nogama nakuplja limfna tekućina, uzrokujući bolne otekline, debljanje i poteškoće pri hodanju.

'Samo se trebate više potruditi'

Abigail je sada prisiljena trošiti više od 350 eura mjesečno na injekcije za mršavljenje u očajničkom pokušaju da povrati svoj život, nakon što ju je bolest prikovala za kuću. "Bilo je apsolutno poražavajuće slušati da se ne trudim dovoljno dok sam radila sve kako treba", rekla je Abigail, bivša instruktorica vožnje motocikla. "Često me to bacalo u depresiju."

Prisjeća se kako je unatoč šetnjama sa psom i odlascima u teretanu i dalje dobivala na težini. "Na preglede sam vodila majku ili bivšeg partnera kako bi potvrdili da ne jedem previše, ali to su jednostavno ignorirali. Postala sam nevjerojatno ljuta na liječnike jer mi jednostavno nisu htjeli pomoći, samo su me uporno slali dijetetičarima", ispričala je.

Problemi su počeli još s 18 godina, kada je prvi put primijetila da se deblja i da ne može smršavjeti čak ni uz dijetu s niskim udjelom masti i visokim udjelom vlakana, piše Mirror.

"Lako su mi nastajale modrice, a prstenje bi mi preko noći postalo pretijesno. Godinama su mi govorili da moram smršavjeti, manje jesti, više vježbati i da sam sama kriva za svoju veličinu jer sigurno jedem više nego što bih trebala. Rekli su mi da se moram 'stvarno potruditi'. Ostala sam bez riječi jer sam u to vrijeme bila na programu za mršavljenje, išla u teretanu pet puta tjedno, na aerobik u vodi, vozila bicikl, dizala utege, šetala psa dva puta dnevno i zdravo se hranila", objašnjava Abigail, detaljno opisujući svoj jelovnik koji se sastojao od kajgane, piletine, salata i zdravih grickalica.

Konačna dijagnoza koja je sve promijenila

Dijagnoza je napokon stigla nakon što je primljena u bolnicu zbog operacije fistule, kada je jedan konzultant prepoznao znakove njezine bolesti. Limfedem je dugotrajno stanje koje uzrokuje oticanje tkiva u tijelu, najčešće u rukama ili nogama, dok je lipedem kronični poremećaj koji rezultira abnormalnim nakupljanjem masnih stanica, također pretežno u nogama i rukama.

Njezin slučaj, nažalost, nije usamljen i ukazuje na širi problem unutar zdravstvenog sustava, gdje se pacijentove tegobe ponekad prebrzo pripisuju debljini bez dubljeg istraživanja mogućih medicinskih uzroka.

Stanja poput hipotireoze, odnosno smanjene funkcije štitnjače koja usporava metabolizam, ili sindroma policističnih jajnika (PCOS), mogu značajno otežati gubitak kilograma i dovesti do neobjašnjivog debljanja. Zanemarivanje takvih mogućnosti može dovesti do godina patnje i osjećaja krivnje kod pacijenata koji, poput Abigail, čine sve što je u njihovoj moći.

Skupa borba za normalan život i osude okoline

Danas je Abigail vezana za kuću. Svakodnevno koristi vibracijsku ploču za ublažavanje bolova i nosi kompresijske čarape. "Ako ne nosim kompresivnu odjeću, noge mi doslovno buknu. Postaje mi sve teže svakodnevno ih pravilno komprimirati jer ih zbog pretilosti teško mogu dohvatiti", kaže.

Njezina rutina uključuje i svakodnevno podizanje nogu uza zid na 40 minuta, dva puta dnevno, kako bi potaknula drenažu limfne tekućine. "Često me u tom položaju uhvati moj perač prozora, jadničak", dodaje kroz smijeh.

Unatoč teškoj situaciji, Abigail se suočava i s osudom neznanaca koji su joj dobacivali uvrede jer koristi parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

Od srama do prkosa

"U početku sam se nevjerojatno sramila svoje veličine i svojih nogu, ali otkad sam saznala da je to zapravo medicinski problem, postala sam puno blaža prema sebi i zauzela stav 'baš me briga'. Sada nosim kratke hlačice i svima se smiješim. Ako netko bulji u mene, samo mu uputim ogroman osmijeh i dosad su mi uvijek uzvratili osmijehom."

Svoju priču dijeli kako bi podigla svijest o svom stanju. Pokrenula je i profile na društvenim mrežama gdje objavljuje fotografije i videozapise, a javile su joj se brojne žene koje su u njezinim simptomima prepoznale sebe.

"Ako imate limfedem, nemojte odustati. Rano otkrivanje i liječenje mogu vam promijeniti život. Limfedem i lipedem su stanja s kojima se može nositi ako pronađete dobrog stručnjaka i počnete s liječenjem na vrijeme. Nije izlječivo, ali s tim se može živjeti. Možete kontrolirati oticanje i bol ako uspostavite dobru rutinu. I nemojte se sramiti", poručuje Abigail.

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