Jedan korisnik hrvatskog Reddita podijelio je svoje neugodno iskustvo iz zagrebačkog tramvaja pod naslovom "Nasilje Zetovih konduktera".

"Danas ujutro sam svjedočio jako neugodnom iskustvu. Znači, momak se išao švercati u 17-ici i kondukter mu je uletio da pokaže kartu. Dečko je rekao da nema kartu i da ne želi pokazati osobnu", napisao je reditor.

Kondukter je nakon toga zaustavio tramvaj i počeo je prijetiti policijom mladiću koji je i dalje odbijao pokazati osobnu iskaznicu.

"E sada zašto ova priča postaje zabrinjavajuća? Jer je kondukter bio nevjerojatno bezobrazan prema dečku. Na odgovor dečka da ne da osobnu, on mu je odgovorio: 'Kaj glumiš debila? Kaj si mutav pa nemaš osobnu?'. Nakon oko 20 do 30 sekundi što mu je dečko govorio da slobodno pozove policiju, kondukter mu je počeo govoriti da je 'idiot', da je 'mrtvi glupan', 'kaj je retardiran', 'kak ga je to stara odgojila', a dečko brat bratu dva metra i vidno u treningu, smiren i sluša i ne vjeruje", ispričao je reditor te je istaknuo da mladić kondukteru nije odgovarao na uvrede.

Dvojica konduktera su ga vrijeđala

"Čak ni ne odgovara ili vrijeđa i samo ponavlja da se policija pozove da plati kaznu njima, a kondukter nastavlja svoj performans, a sada mu dolazi još jedan u pomoć, koji to sve sluša i ne upozorava kolegu. Nakon što mu je valjda 20 puta rekao da je 'idiot', 'glup', 'retardiran', dečko je izgubio živce i lupio ga glavom od glavu i onda je za stvarno došla policija."

Reditor je u svojoj objavi naglasio da je na strani mladića.

"Znači ne branim dečka, ali ovaj kondukter s prijateljem (drugi kondukter) ga je na mrtvo izvrijeđao, a da im momak nije ni odgovorio. I sada se to vjerojatno tereti kao napad na službenu osobu, a taj lik je bio isprovociran i omalovažavan od njih dvoje jedno dobre dvije, tri minute. I poslije svega drugi kondukter dečku prijeti, vrijeđa ga i dalje i momak gleda i ne vjeruje. Vjerojatno je mogao njih dvojicu i još pola tramvaja poredati kao metar drva bez da se oznoji… Mislim da netko treba stati na kraj bezobraznosti konduktera!"

Ubrzo su se u komentarima stali nizati negativna iskustva s kondukterima ostalih reditora.

"Mene je u srednjoj jednom kondukter vukao za ruku da izađem iz tramvaja. Derao se na mene i nekog dečka jer nismo imali karte i prijetio da će nam vani zvati policiju. I izbaci on nas. I ovaj drugi dečko krene sprintati odmah, kondukter za njim, ja samo odšetao dalje sa stanice…", glasila je jedna od priča.

Ne žele davati osobnu nikome osim policiji

Jedan od reditora istaknuo je da se dečko ipak nije smio potući te da je trebao platiti kaznu kad se već šverca.

"Kondukter je seljačina, ali ne možeš udarati ljude. Niti u jednom slučaju jer si onda isključivo ti kriv. Također, dečko se šverca i onda još glumi facu jer im ne želi dati osobnu i platiti kaznu. Ako se već švercaš, onda barem budi fer i plati kaznu, a ne glumi facu kondukteru. Također, karta je par kuna nemojte me zezati s tim švercanjem. Niste dio nikakvog bunta ako se švercate i ispadate seljaci (doduše manji nego kondukter u priči)", napisao je.

No, neki se nisu složili s njim te su ZET-u zamjerili manjak prodajnih mjesta za karte te zastarjelu tehnologiju u tramvajima za poništenje karata.

"Zašto bi dao osobnu ikome osim policijskom službeniku? Švercao se i što sad?! Šverca se u tramvaju kojeg ja plaćam skupa s ostalim stanovnicima Zagreba. Rekao je neka mu zovu policiju, nemaju ga što vrijeđati dalje, tu priča prestaje… Ako na pitanje 'molim vas osobnu' odgovor bude 'ne dam vam, molim vas zovite policiju', onda zoveš policiju… I da, nije ni najmanji problem platiti četiri ili šest kuna, ako mi se omogući da kad uđem u tramvaj naslonim mobitel ili Revolut karticu na nekakav automat, a ne da se moram s papirnatom kartom gurati na početak ili kraj tramvaja", istaknuo je jedan od reditora.