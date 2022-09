"Užasno sam se plašio oluja sve dok nisam preživio tornado kad sam imao 12 godina. Moji roditelji su bili u trgovini i spremala se oluja. Nisam bio previše zabrinut zbog toga, pa sam stavio svoj omiljeni DVD u to vrijeme "Zvjezdani ratovi - Epizoda II: Klonovi napadaju". Sve je bilo u redu dok nije nestalo struje i neću lagati, to me je malo izbezumilo. Sjećam se da je nebo poprimilo najneobičniju nijansu zelene boje, poput one u filmu "Matrix". Dao sam sve od sebe da ostanem miran i sjetio sam se što su nas učili da trebamo učiniti tijekom vremenske katastrofe. Stalno sam gledao van i slušao radio dok nisam čuo sirene, a zatim sam otišao do jedinog sigurnog mjesta u našem stanu - kupaonice. Nakon otprilike 20 minuta doma su stigli moji roditelji. Rekli su mi da je tornado prošao na pola milje (oko 800 metara) od kuće. Nakon što sam to proživio, oluje mi više nisu toliko smetale. Preživio sam i uragan Michael, a ako bih baš morao birati između uragana i tornada, definitivno bih se odlučio za tornado."