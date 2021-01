JOŠ UVIJEK JOJ NIJE JASNO? ‘Skupa smo 13 godina i imamo četvero djece. Tratim li vrijeme na njega?’

Iako mu je partnerica objašnjavala koliko ju uzrujava to što se nije razveo od supruge, on ne pristaje na kompromis

Neki muškarci se jednostavno ne žele skrasiti. To je na svojoj koži osjetila jedna očajna čitateljica The Suna koja se obratila savjetnici za veze i seks Deidre Sanders i iznijela svoj problem.

Iako je 13 godina u vezi s jednim muškarcem i imaju četvero djece, on se ne želi skrasiti s njom. “Dozlogrdilo mi je”, priznala je čitateljica.

DEČKO ZABRINUT ZBOG DJEVOJKE (18) KOJA ŽELI ZARAĐIVATI OD GOLIŠAVIH FOTKI: ‘Svjestan sam da je zarada laka, ali isplati li se riskirati?’

“Naša je veza jako dobra s obzirom na to da smo rijetko kada sami. Prije lockdowna otišli bismo na šetnju ili ručak. On je dobar muškarac i htjela bih se udati za njega kako bih mu pokazala svoju predanost, ali i predanost našoj djeci koja imaju 13, 11, devet i pet godina”, objasnila je.

Ipak, on nije toliko zagrijan za brak. “Još uvijek je oženjen, a iako je njegova žena već 15 godina s drugim tipom, odbija se razvesti od nje i vjenčati se sa mnom. Objasnila sam mu koliko me sve to uzrujava, ali on ne pristaje na razvod kao kompromis. Tratim li svoje vrijeme?”, pita se.

Konkretni razlozi za izbjegavanje braka

Deidre ju je upitala zna li što je dovelo do raspada braka s njegovom suprugom. “Ako su okolnosti bile poprilično bolne, to bi moglo objasniti njegovo odbijanje nove ženidbe”, poručila joj je savjetnica.

SUPRUG SAZNAO ŽENINU TAJNU KOJU JE ČUVALA GOTOVO 20 GODINA: Je li bila u pravu što mu tako dugo nije rekla istinu?

Tu su i financijski troškovi razvoda koji bi ga također mogli brinuti.

“Moraš pronaći dobar trenutak kada djeca ne budu oko vas za raspravu zašto ne želi vaš odnos odvesti na novu razinu. Neka ti da konkretne razloge”, kaže Deidre.