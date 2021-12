Konobarica Ivana Moore (23) iz Langhama u istočnom Midlandsu za Božić postavlja alarm na 4.30 ujutro kako bi se svakog 25. prosinca mogla opiti što je više moguće.

Ova majka je svjesna da je njezina "tradicija" prilično kontroverzna, ali smatra da je to pošteno, jer sve druge dane u godini žrtvuje svoje izlaske i provode kako bi služila piće drugima. Za Sun je opisala svoje planove za ovogodišnji Božić

'Kažu da je to tužno, ali nije me briga'

"25. prosinca je, 4.30 ujutro i tek počinjem piti i znam da ću biti pijana do 9.30, a možda ću propustiti božićnu večeru. Neki ljudi kažu da je tužno, ali mene nije briga.

Cijelu godinu radim u ugostiteljstvu, što znači da inače nikad nemam priliku piti. Nedostaje mi smijeha, šale, slobode i ideje da ne moram čistiti.

Nakon pandemije, ugostiteljsko osoblje radi još teže. Gledam kako se svi drugi opijaju i zabavljaju dok sam ja uvijek trijezna i moram se smijati njihovim pijanim šalama. Onda, na kraju noći, ne jurim kući taksijem - nego provedem dva sata čisteći prazne čaše i (ako nemam sreće) rigotinu.

'Jedini dan kad se mogu osloboditi'

Dakle, za mene je Božić jedan dan kada se mogu osloboditi, a biti pijan do 9 ujutro je poslastica za koju se neću ispričavati - čak i ako ljudi misle da je to glupo.

Šampanjska opijenost (konkretno, koktel od pjenušca i soka od naranče, nalik mimozi samo s većim udjelom pjenušca) pomaže mi prebroditi dan i ne upuštati se u svađe te da se nasmiješim kada dobijem darove koje nikad neću moći iskoristiti.

Uvijek se netko svađa tko je pojeo posljednji kolač, tko je popio sav šeri i sl. Na Badnjak, uvijek ostajem kod svoje mame Danielle, 45, u Oakhamu.

Svi smo pod istim krovom

To znači da svi slavimo Božić pod jednim krovom, Budim se u 4 ujutro prije nego što djeca ustanu. Moram početi kuhati i to je jedini put da mogu sjediti u miru i uživati u svojoj prvoj čaši šampanjca i soka od naranče.

Ako Djed Mraz nije popio sav šeri koji su djeca izostavila, priznajem da ću i to srknuti. Mislim da bi mnogi ljudi mogli biti šokirani, ali kladim se da pola zemlje čini isto. Obožavam pripremiti si čaj, ispržiti slaninu i jaja i točiti si svoj koktel.

Do 6 ujutro bit ću na trećoj čaši i osjećat ću se veselije. Hrpa krumpira za guljenje i pranje posuđa od sinoć više ne djeluje toliko zastrašujuće zahvaljući pripitosti.

Djeca će se svađati, odrasli gunđati, a ja smijati

Do 7 ujutro djeca će se svađati oko darova, a odrasli će početi gunđati kako su se probudili i kako im je to previše. Ja ću se samo smiješiti. S ponosom ću gledati kako moja 14-mjesečna kći otvara svoje darove, okružena rodbinom i rođacima.

Do 11 sati sva je obitelj ustala, a šampanjac i božićni punč teku u potocima. Priznajem da ću dovršiti svoju drugu bocu pjenušca i započeti treću. Ništa me ne opterećuje. Ako mi starija rodbina ponudi šeri, neću reći ne.

U podne, dok se kuha večera, iskradam se odrijemati na 45 minuta. To je jedno od najboljih drijemanja koje si mogu priuštiti tijekom cijele godine. Kad se probudim, umjesto da trpim mamurluk i ošamućenost nakon drijemanja, jednostavno zgrabim čašu bijelog i odložim problem.

Do 14 sati odradim tri boce

Do 14 sati popila sam tri boce šampanjca i osjećam se odlično. Naravno, pijanstvo tako rano ponekad može izazvati neke nezgode.

Jednog Božića bila sam uvjerena da sam uključila pećnicu kako bih dva sata kasnije otkrila da je isključena pa smo morali čekati dodatna tri sata na puricu.

Pripitost dok sam miješala umak rezultirala je sokom od brusnica razlivenima po mom bijelom pahuljastom topu i čistom podu. Kuhinja je izgledala kao božićno krvoproliće.

'Ja to zaslužujem'

Ponekad se i sada nasmijem kad se toga sjetim. A onda dođe Štefanje. Borit ću se s mamurlukom, ali obično prebrobodim uz nešto prženo, red bull, vitamin C i ibuprofen.

Ljudi koji kažu da je to neodgovorno su u krivu - to je bezazlena zabava. Stoga bi svatko tko me želi trolati trebao razmisliti ponovno. Uvijek pazimo da dvije odrasle osobe ne piju na Božić kako bi čuvali djecu, moja kći je sretna i zbrinuta.

Sljedeće godine sam na dužnosti čuvanja djece. Ove godine je to jedan dan, božićna tradicija, i ja to zaslužujem", zaključuje.