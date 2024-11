Umrla je na operacijskom stolu, ali se vratila: 'Gledala sam u svoje tijelo...'

Slučaj Pam Reynolds Lowery jedno je od najpoznatijih zabilježenih ''iskustava bliskih smrti'', a dogodilo se davne 1991. godine, kada je imala 35 godina. Tvrdila je da je vidjela ''nešto nemoguće'' tijekom dramatičnog pokušaja liječnika da joj spase život.

Pam Reynolds Lowery, američka pjevačica i autorica tekstova, tvrdila je da je vidjela nešto ''iznad liječnikovog ramena'' u svom iskustvu bliskom smrti. Nakon što se prijavila u bolnicu jer je doživjela napadaj paralize i privremenog gubitka govora, CAT snimkom otkrivena je aneurizma u mozgu, što je Amerikanku prisililo na tešku operaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom operacije, koja se odvijala na Neurološkom institutu Barrow u Phoenixu u Arizoni, Reynolds je ''vidjela nešto mučno''.

Podcasterica Christina Randall, poznata po istraživanjima kriminala, zdravlja i pričama o teorijama zavjere, obradila je te događaje u svojoj nedavnoj epizodi na YouTube kanalu, objašnjavajući: ''Kao krajnje sredstvo, neurokirurg s Neurološkog instituta Barrow odlučio je da bi rijetko izvođena operacija mogla poboljšati Pamine šanse da preživi.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Niz nevjerojatnih iskustava

Liječnici su Pam spustili temperaturu tijela na 10 °C, disanje i otkucaji srca su stali, mozak je ostao bez krvi, kako bi izveli tu visokorizičnu operaciju. Oči su joj zalijepili ljepljivom trakom, a na glavi je imala slušalice koje su reproducirale zvuk škljocanja. Tako su željeli postići da ona bude potpuno nesvjesna svega što se oko nje događa.

No, glazbenica je nakon operacije tvrdila kako je doživjela niz nevjerojatnih iskustava iako je bila proglašena ''mrtvom''. To je potvrdilo mišljenje mnogih stručnjaka da je mozgu potrebno više vremena da u potpunosti ''umre''.

Tvrdila je kako je čula ton u D noti, a Randall objašnjava: ''Pam je rekla kako se tijekom operacije osjećala svjesnijom nego što je trebalo, da joj je vid bio fokusiraniji i jasniji nego inače, te da su joj osjetila postala toliko hipersenzibilna, da je osjećala kao da ih ima više nego inače.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znala je specifične detalje

Pričala je kako je vidjela da joj kirurzi buše po glavi kako bi došli do aneurizme, s nekim toliko specifičnim detaljima da su stručnjaci vjerovali kako je Reynolds zaista svjedočila postupku kojim su joj liječnici pokušavali spasiti život.

''Gledala sam dolje u svoje tijelo. Znala sam da je to moje tijelo, ali nije me bilo briga. Sve sam promatrala kao da sam sjedila liječniku na ramenu. Sjećam se instrumenta u njegovoj ruci, izgledao je kao drška moje električne četkice za zube", pričala je Reynolds Lowery u jednom intervjuu nakon tog iskustva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixabay

Reynolds se čak prisjetila i rasprava koje su vodili liječnici i medicinske sestre tijekom operacije, a tvrdila je i da nije bila sama dok je promatrala operaciju. ''Kada je pokušala razaznati figure oko sebe, shvatila je da su to njezina baka i ujak te drugi preminuli ljudi koje je poznavala'', otkriva Randall u podcastu.

Reynolds je tvrdila kako ju je ujak, koji je preminuo s 39 godina, vodio kroz to iskustvo. ''Moj ujak je bio taj koji me vratio do tijela, ali ja nisam željela ući u njega'', objašnjavala je. No tvrdila je kako ju je ujak tjerao da to učini, a sama operacija trajala je sedam sati. Pričala je kako je njoj njezino tijelo izgledalo kao neka ''stvar'', ali ujak ju je uvjerio da se vrati u njega i započne oporavak.

Reynolds je šokirala liječnike detaljima i pričama, iako su mnogi pokušali opovrgnuti njezine tvrdnje. Teorije o svjesnosti tijekom anestezije su odbačene jer je Reynolds imala zatvorene oči i blokiran sluh. Preminula je nakon zatajenja srca u svibnju 2010., u dobi od 53 godine.

POGLEDAJTE VIDEO Dramatična potjera za odbjeglim bikovima: Probijaju ograde, mještani u strahu!