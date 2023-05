Jedan muškarac je progovorio o tome kako je živjeti s mikropenisom i rekao je da to nije nešto što možete sakriti od žena. Ako dosad niste čuli za mikropenis, to je u osnovi medicinski izraz koji se koristi za penis ispod prosječne veličine, a često se dijagnosticira pri rođenju.

Prema studiji iz 2010., službena definicija mikropenisa je "onaj kod kojeg je rastegnuta duljina penisa više od 2,5 standardne devijacije (SD) ispod prosjeka" za dob. Healthline je naveo da je kod odraslih muškaraca mjera mikropenisa obično nešto ispod 9,32 centimetara, dok to pada na ispod 3,8 centimetra kod dječaka u pretpubertetu. S druge strane, kod novorođenčadi mikropenis obično iznosi ispod 1,9 centimetara. Kako bi ljudima dao uvid u to kakav je život muškaraca s mikropenisom, jedan je tip na Redditu objasnio kako to utječe na njih i njihov seksualni život.

Priznao je da mrzi to što je rođen s mikropenisom. Jedna osoba je pitala: "Kako pristupate seksualnim odnosima kada upoznate djevojku, na primjer, da li je prvo obavijestite ili se molite za najbolje?" Muškarac kaže da se "ne trudi lagati ženama" o tome jer jednostavno nema smisla u tome.

Objasnio je: "U početnim fazama kao što su oni razgovori kako bismo vas upoznali, a ako se to spomene tijekom jednog od onih seksi razgovora, bit ću iskren i reći ću svoju veličinu. Drugi trenuci, kao kad se spetljam sa ženom, kad se to dogodi, izvadit ću svoje i samo se nadati najboljem. Iako sam doživio mnogo neugodnih trenutaka."

Zatim je drugi pitao kako se žene nose s tom situacijom.

"Uglavnom svaka partnerica s kojim sam bio, bila je nekako razočarana. Mislim, nekako sam to osjetio i obično je neugodno iskustvo. Mislim, nesigurnost me savlada. Sve što mogu učiniti je prihvatiti sebe", rekao je pa dodao: ""Moji prijatelji kažu da dobro slušam i dajem dobre savjete. Mislim da volim biti uz ljude koje volim."