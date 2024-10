Gordana pukla na upoznavanju buduće snahe: 'Kad je to rekla, izbacila sam je van'

Gordana iz Kragujevca bila je jako uzbuđena zbog dolaska svoje buduće snahe. Kad je njezin sin Nenad upoznao Bojanu, djevojku kojom se planira oženiti, Gordana se nadala da će konačno dobiti kćer koju nikada nije imala. Međutim, stvari nisu išle kako je očekivala.

Gordana je za Alo otkrila da je buduću snahu, kad je došla na ručak, dočekala kako to i dolikuje pravoj domaćici. Pitala je sina što Bojana voli jesti, pa je sve pripremila za ručak po ukusu svoje buduće snahe. No, tijekom ručka i razgovora, Bojanino ponašanje bilo je vrlo uvredljivo.

"Zaista mi se svidjela na prvi pogled. Lijepa, mlada djevojka. Uostalom, moj sin je voli i meni je to bilo dovoljno da je od početka prihvatim kao kćer. U jednom trenutku moj sin je krenuo uzeti još jedan odrezak, ona ga je udarila po ruci i rekla: 'Dovoljno ti je, ljubavi, nemoj više jesti'. Vratio je odrezak i nije ga pojeo", ispričala je Gordana, koja je odlučila ne reagirati na to jer je Bojana objasnila kako oboje vode računa o prehrani.

Kada ga je ponudila vinom, njezin sin, tvrdi Gordana, nije stigao ni odgovoriti, a Bojana je umjesto njega kao iz topa ispalila: "Ne želi on vino, za nas samo voda".

Foto: Shutterstock

Otela mu je mobitel iz ruke

"I to sam prešutjela. OK, ne jedu, ne piju, njihova stvar. E, onda je njemu stigla poruka, a ona mu je otela mobitel iz ruke i prva je pročitala. Moj sin se malo naljutio, a ona je rekla: 'Ja sam tvoja buduća žena, ja moram sve znati, gdje si, što si i s kim se dopisuješ'. I to sam prešutjela", rekla je Gordana.

Ipak, jedna Bojanina rečenica bila je kap koja joj je prelila čašu.

"Razgovarali smo, nažalost, o teškim temama koje su nas pogodile ovih dana. U jednom trenutku moj sin je rekao: 'Ja mislim da…', a ona ga je prekinula i rekla: 'Samo nemoj misliti, preveliki je to napor za tvoju lijepu glavu'. Moj sin je ostao bez riječi, ali ja više nisam mogla izdržati", otkrila je Gordana.

"Rekla sam joj da ne dopuštam da tako razgovara s mojim sinom u mojoj kući i zamolila je da izađe van. Ako njima to tako odgovara, ne zanima me, ali neću to trpjeti u svojoj kući. Rekla sam i sinu da dobro razmisli želi li živjeti život u kavezu, a ako želi, rekla sam mu da im želim svu sreću, da se više nikada neću miješati niti bilo što reći, ali da u svojoj kući takvo ponašanje neću tolerirati. Iskreno da vam kažem, isto bih reagirala da se on tako ponašao prema njoj", ispričala je.

Gordana nimalo ne žali zbog svoje odluke, iako su je svi u obitelji osudili.

