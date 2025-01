Dečko na spoju pojeo ostatke tuđeg ručka u restoranu: 'Bila sam užasnuta'

Anonimna žena prepričala je na internetskom forumu incident koji ju je zgrozio. Naime, muškarac kojeg je viđala nekoliko mjeseci odlučio ručati s njom i umjesto da pita za jelovnik, odlučio je "samo pojesti malo tosta i kobasica sa susjednog stola".

Ona je taj bizarni incident opisala na forumu Mumsnet te je zatražila "iskrena mišljenja" forumaša, a oni su joj savjetovali da ga "nogira što prije", piše The Mirror.

"Viđam se s jednim muškarcem nekoliko mjeseci. Jučer smo izašli u pub nešto pojesti, u vrijeme ručka. Kad smo stigli tamo, stol do nas još nije bio pospremljen i tamo je ostalo dosta hrane na tanjurima", napisala je žena.

"Pitala sam ga što želi jesti za ručak, a on je rekao da će pojesti samo malo tosta i kobasica s neraščišćenog stola. Mislila sam da se šali i nasmijala sam se. Ali stvarno je tako i mislio. Uzeo je hladan tost i malo kobasica te ih je pojeo bez tanjura", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

'Kako bi se vi osjećali da ste bili na mom mjestu?'

"Naručila sam svoj ručak i pojela sam ga, sama, jer je on već pojeo ostatke od ljudi koji su otišli. Bi li vas ovo odbilo od nekoga? Iskreno govoreći, osjećala sam se vrlo neugodno i smatram da je to vrlo neprivlačno. Kako bi se vi osjećali da ste bili na mom mjestu?", upitala je žena.

"Moram napomenuti da on to nikada prije nije napravio, ali je jedom prilikom aludirao da želi to učiniti. Pitala sam ga jučer brine li se da bi nečija slina mogla biti na ostatcima hrane. Rekao je da ga nije briga za to", otkrila je.

Forumaši su joj savjetovali da ga ostavi. "O moj Bože, to je odvratno", "Fuj, nogiraj ga", "To je stvarno odvratno!", "Oh, zaboga, to je strašno", glasili su neki od komentara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se sprema za još žešći bojkot trgovina, stručnjak: 'Reputacijska šteta će im biti učinjena'

Tekst se nastavlja ispod oglasa