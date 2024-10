Šef pročitao njezin tajni chat, cijeli tim dobio otkaz: 'Bilo je ponižavajuće'

Natalie, na TikToku poznatija pod nadimkom @natnooner, podijelila je sa svojim pratiteljima kako je tijekom pandemije dobila otkaz zbog neprikladnog chata s kolegama. Kaže kako je htjela upozoriti ljude da budu pažljiviji kad se žale na svoje šefove. Jedan je njezin chat s kolegama, kaže, završio tako da je cijeli tim otpušten.

Svi smo barem jednom gunđali na nekog od kolega ili šefova, bilo s najboljim prijateljem na poslu u kuhinji ili nekom porukom u privatnom razgovoru kasno navečer. Kada provodite puno vremena s različitim ljudima u stresnom okruženju neizbježno je da će u jednom trenutku doći do nekih napetosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No pandemija je sve promijenila, ljudi su počeli sve više raditi od kuće, a razni chatovi postali su uobičajen način komunikacije među zaposlenicima. No jeste li ikada pomislili da vaš šef može pregledati vaše razgovore, posebno one koje vodite na službenim kanalima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Natalie je s cijelim timom otpuštena s posla nakon što su otkriveni njihovi grupni chatovi. ''To je jedna od najsramotnijih stvari koje sam doživjela'', priča u videu koji je objavila na platformi. Tvrdi kako poruke koje se šalju preko chatova koji se na poslu koriste mogu pročitati i vaši šefovi. ''Točno to mi se dogodilo prije nekoliko godina, nakon čega je cijeli tim otpušten.''

Neprikladan grupni chat

Objasnila je kako je u timu tada bilo jako malo ljudi, a svi su bili dosta demotivirani i nezadovoljni poslom. ''Razgovarali smo na poslu koristeći Skype, općenito o tome kakav je dan bio, a ako bismo razgovarali o šefovima, koristili bi samo inicijal njihova imena. No naravno oni i tako mogu znati o kome govorite.''

Natalie je zatim prepričala kako je jednom prilikom netko od kolega napravio grupni razgovor povodom odlaska jednog od zaposlenika iz tima, te su se u njemu dogovarali gdje će se naći na oproštajnom piću. Prvo su razgovarali općenito o tome kao je iza njih težak tjedan, pa je netko, kako bi ih razvedrio, započeo igru ''bi li radije''. ''Odmah ću vam reći da teme nisu bile prikladne za posao. Bili su to primjeri poput 'bi li radije stavio kaktus na sjedalo, sjeo i otišao na vožnju biciklom ili radio gdje smo mi radili'. Naravno, možete pogoditi što je većina izabrala.''

''Uz to smo se nekako počeli igrati i 'pomazi se, oženi, izbjegavaj' i birali smo između poznatih likova iz animiranih filmova i kolega s kojima smo radili'', nastavila je priču Natalie, znakovito pogledavši kameru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona o tom razgovoru više nije ni razmišljala, ali netko dugi jest. Odjednom je s kolegom iz tima pozvana na razgovor kod šefa gdje su ih tražili da pregledaju njihove grupne chatove. Odmah su shvatili kakav užas će se dogoditi i jako su se uznemirili. To je trajalo mjesecima i nitko ništa nije spominjao sve dok jednog dana kolegu nisu pozvali na razgovor na kojem je odmah dobio otkaz.

''Bili smo ludi od brige, a onda su na razgovor pozvali i mene. Na stolu je bila hrpa papira, a na njima ispisani svi naši chatovi među kojima i taj jako podrugljivi. Šef mi je čitao sve razgovore jedan po jedan i tražio da komentiram svaki pojedini dio. Bila sam jako ponižena i plakala sam tijekom cijelog tog razgovora.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Natalie je s kolegama odmah suspendirana, a na kraju su svi dobili otkaz i to putem maila. Kao razlog je navedeno grubo i nedolično ponašanje na poslu. ''Pouka ove priče je da ne pišete ništa na službenom laptopu, mobitelu ili u chatovima što ne biste željeli da vaš šef vidi. ''

POGLEDAJTE VIDEO: Oni su uzeli stvar u svoje ruke: 'Dali smo otkaz da možemo gledati utakmicu'