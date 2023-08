Bivša Disneyeva zvijezda, koja je postala pornoglumca, Maitland Ward iskreno je progovorila o tome što se događa kada se netko od njenih kolega ili kolegica uzbudi na setu dok snima porniće, piše Daily Star.

Vjerojatno ste mislili da se to stalno događa u pornoindustriji, no Maitland je otkrila da je to, ustvari, rijetko i da pornoglumci na setu "uglavnom razmišljaju o ručku".

"Mislim da nikad na setu nisam vidjela uzbuđene kolege i kolegice. Uvijek su zainteresirani za ručak. Nikada nisam vidjela da se itko od njih uzbudio. To jednostavno nije takvo okruženje, to je samo posao. U slučaju da se tako nešto dogodi, pretpostavljam da bi kolegu koji se uzbudio definitivno zamoli da ode sa seta na kratko", ispričala je Maitland.

"Sigurna sam da se to nekome dogodilo, ali meni se nikad nije dogodilo. Obično im je jako dosadno. To je njihova svakodnevica, stalno gledaju golotinju. S vremenom sam postala neosjetljiva kad ugledam muški spolni organ", istaknula je pornoglumica.

Brzo se navikla na golotinju

"Nije da nisu impresivni, ali mogu imati potpuno suvisli razgovor u kojem smo potpuno goli, a da tip pored mene masturbira jer se mora pripremiti za scenu, a da ja ni ne trznem na njegovu golotinju", otkrila je Maitland.

Ona je otkrila i kakva je svakodnevica na setu jednog porno filma.

"Nema drogiranja, niti orgija, naporno se radi. Kada tek počinjete snimati porniće mislite da ćete biti nervozni što ćete biti goli i što ćete imati seks, ali kad se naviknete, samo hodate okolo goli. Penisi su svuda oko vas, no na to ste oguglali", kazala je Maitland.

Maitland je zaronila dublje u industriju filmova za odrasle u svojim memoarima "Rated X".