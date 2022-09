JEZIVA PRIZNANJA / Bivša Disneyjeva zvijezda otkrila tamne strane Hollywooda: 'Pornografija me spasila. Moja golotinja nije bila problem'

Maitland Ward (45) američka je glumica koja se proslavila filmovima "Bold and the Beautiful" i "Boy Meets World". No, Ward se maknula iz Hollywooda kako bi postala uspješna porno zvijezda, koja je danas jedna od ikona u toj industriji. Prije svoje porno karijere, ljepotica rođena u Kaliforniji, glumila je Jessicu Forrester u Bold and the Beautiful, gdje se pojavljivala od 1994. do 1996. godine. Ovo je bila njezina prva glumačka uloga koju je dobila sa 16 godina kada je još bila u srednjoj školi. Dvije godine kasnije pridružila se glavnoj postavi Boy Meets kao Rachel McGuire i ubrzo postala poznato ime. Ward je tako nakon niza godina otkrila za Daily Star što se krije na tamnoj strani Hollywooda te kako ju je pornografija spasila...