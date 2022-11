Kćer pornozvijezde koja je radila u industriji tri desetljeća otvoreno je otkrila kako je izgledao život s njom, LAD Bible.

Pornoindustrija ima neke benefite, poput odlične zarade, ali je poprilično čudan svijet u slučaju kada je vaša majka pornozvijezda. U Redditovoj grupi "Pitaj me bilo što", kćer veteranske pornozvijezde otkrila je kako joj je bilo živjeti s njom.

"Moja je majka u industriji zabave za odrasle (pornoindustriji) već tridesetak godina", napisala je, a onda je dobila mnoštvo pitanja. Prvo se odnosilo na to je li bila šokirana kad je otkrila što njena majka radi kako bi zaradila.

"Bila sam pomalo šokirana kada sam saznala. Znala sam da je pozirala gola, jer se pojavila u časopisu Playboy, no nisam razmišljala o tome da je uz to snimala i porno filmove", odgovorila je.

Zaradila je milijune dolara

Upitana je li joj u redu zanimanje njene majke, odgovorila je: "Naravno, općenito sam prilično seksualno otvorena, pornoindustrija ima probleme kao i svaka druga".

Nakon što je reditorima otkrila da je u 7. ili 8. razredu osnovne škole saznala s čim se bavi njena majka, otkrila je da joj je kolega iz razreda pokušao pokazati majčin porno video na svom telefonu, prije nego što je suspendiran.

Većinu reditora zanimalo je koliko njena majka zarađuje. "Najlakši način da na to odgovorim je da jednostavno kažem da je neto vrijednost moje majke nekoliko milijuna dolara. Zaradila je mnogo novca baveći se stvarima koje nisu povezane sa seksom u pornoindustriji", napisala je.

I otac joj radi u pornoindustriji

"Poslovi vezani uz seksualne igračke, donje rublje, otvaranje i vođenje vlastitog studija. Ona je zapravo u jednom trenutku imala prilično popularnu kasnu noćnu radio emisiju. Dakle, bili smo prilično dobrostojeći, ne kao super bogati, ali znate, lijepa kuća izvan Londona i kuća u SAD-u i sl.", ispričala je.

Otkrila je i da njezin otac također radi u pornoindustriji, ali u administraciji.

Na pitanje o lekcijama koje je naučila od svoje majke, odgovorila je: "Seks može biti stvarno posebna i zastrašujuća stvar koju želite podijeliti s nekim do koga vam je stalo… ali također može biti samo seks i oboje je sasvim u redu.

Nijedan posao te neće sje***, to je do tvoje glave. Nijedan posao te neće natjerati da se sabereš, već to moraš sam".