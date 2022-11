Na hrvatskom Redditu povela se zanimljiva rasprava vezana za komunikaciju između šefova i zaposlenika. Naime, jedan je reditor otvorio temu pod naslovom "Koja je najčudnija interakcija, pitanje ili komunikacija koju ste imali sa šefovima ili nadležnima?", a nakon toga otkrio je da ga je nadređeni pitao koliko vremena u postotcima potroši na svoje zadatke.

"Trenutno radim za stranu firmu od doma, i jako često me znaju pitati random pitanja bez ikakvog objašnjenja, s čime inače nemam nikakav problem, ali su me danas pitali (specifično voditelj) koliki je omjer vremena u postotcima kojeg potrošim na moje zadatke. Zanima me zašto me to pita, ništa mi ne pada napamet, a ne čini mi se dovoljno interesantno da dublje provjerim to s njima. To je blago čudno", napisao je, a nakon toga naveo je još jedan slučaj čudne interakcije s nadređenom kolegicom.

"Jednom je na starom uredskom poslu bila udana kolegica (definitivno nadležna, ja upravo zaposlen). Ostajala je duže na poslu kada je bila moja smjena (ona je radila šest, a ja osam sati), što mi je prvo bilo ok, svejedno. Onda je počela sa mnom voditi prijateljske razgovore koji me nisu pretjerano interesirali, ali iz pristojnosti sam pričao s njom", napisao je te dodao da ga je čak pokušala i poljubiti.

'Nije to ništa neobično'

"Nakon nekog vremena mi je počela pričati o vodi i na koji način se s vodom može upravljati vlastitom i svjetovnom genetikom, zatim o izvanzemaljcima. Čudno, ali ništa više čudno kad se jedan dan zadnjeg tjedna otkaznog roka, ponudila da me odbaci do grada. Sat vremena je sr*** po svom mužu i djetetu i na kraju me pokušala poljubiti, pa sam brže bolje izletio iz auta."

U komentarima su mu se odmah javili reditori koji su mu pokušali objasniti da šef od njega nije tražio ništa čudno.

"Možda te to pitaju jer svaki zadatak može imati odvojeni cost centar pa da znaju kojem odjelu naplatiti te sate. Nije to ništa neobično. Ako tri dana postavljaš pločice kod Zdenka i onda pet dana kod Josipa, moraju znati koliko će Zdenko platiti, a koliko Josip. Kod većih firmi Zdenko i Josip su različiti odjeli u istoj firmi. Svaki odjel ima svoj budžet i svoje troškove", napisao je jedan od njih.

"Ne razumijem što je čudno u ovom sad pitanju. Klasično pitanje da vidi koliko si sposoban i koliko vremena ti treba za koji dio odraditi. Kod nas se onda po tome ljudi dijele tko će raditi na kojem dijelu sustava ili gdje nam fali edukacije", istaknuo je drugi komentator.

'Šef mi je poslao hrpetinu pornjave'

Neki od reditora su, pak, podijelili svoja čudna ili sramotna iskustva koja su imali sa šefovima.

"'Predsjednik' firme je jednom na sastanku menadžera skočio na stol i urlao na sve koji su sjedili za stolom, a bilo je oko deset do 15 ljudi", napisao je jedan od njih.

"Netko je zapišao pisoar i oko pisoara. Šef nas je sve okupio, zapalio cigaretu (usred ureda) i počeo vikati na nas sve (i žene) da netko ima mali ku*** i da ne zna pišati", dodao je drugi, a onda se oglasio treći kojemu je šef poslao gomilu porno filmića.

"Šef mi je poslao hrpetinu pornjave i neki random video sa svadbe na WhatsApp (tad sam imao nekih 20 godina, a on sigurno 30+) i nisam znao što da napišem, pa sam samo bacio neki random komentar na video sa svadbe. Iduće jutro na poslu mu je bilo dosta neugodno i spomenuo je da mu bratić ima isto ime i mislio je njemu poslati. Uglavnom ništa posebno, ali definitivno najčudnije do sada", napisao je.