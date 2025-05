'Dijagnosticiran mi je stadij 4 raka nakon što su se čudne stvari pojavile na mojoj koži'

Dvadesetdvogodišnja dadilja Kaylee Engle iz Kanade srušila se na pod bolničkog hodnika kada je saznala da joj je tijelo prožeto melanomom, rakom kože koji se svugdje proširio.

Ona je imala sedam tumora na mozgu, najmanje 18 u jetri i najmanje 20 u svakom plućnom krilu, plus dva pored srca, te tumore na kralježnici, limfnim čvorovima i nadbubrežnim žlijezdama. "Raširio se posvuda", rekla je.

Kaylee je u srpnju 2023. godine otkrila jednu kvržicu uz desnu dojku te je za nju mislila da je "samo cista". Ona je nalikovala urasloj dlačici ili potkožnom prištiću. No, kad je nastavila pronalaziti nove kvržice koje se stvaraju na različitim područjima, znala je da nešto nije u redu.

Liječnici su nakon rendgenske snimke otkrili da su kvržice minijaturni tumori po cijelom tijelu nakon što su se stanice raka proširile njezinim krvotokom na druge organe. Kaylee se prisjetila da je tada osjećala određene simptome na koje se nije obazirala poput naglog debljanja, mučnine, povraćanja i umora.

Melanom joj zahvatio pluća, kosti i mozak

U početku su liječnici na hitnoj pomoći također vjerovali da su kvržice relativno benigne ciste. No, rendgenske snimke potvrdile su najgore: melanom joj je zahvatio pluća, kosti i mozak.

Izgledi da ćete umrijeti od raka puno su veći nakon što se proširi na druge dijelove tijela. Samo jedan od pet pacijenata sa stadijem 4 melanoma još uvijek je živ pet godina nakon dijagnoze. Ali, ne samo da je Engle još uvijek živa dvije godine kasnije, već se njen rak u međuvremenu stabilizirao i više ne raste.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Engle je započela s kemoterapijom i imunoterapijom samo nekoliko dana nakon dijagnoze u lipnju 2023. godine.

"Iako je moja dijagnoza četvrti stadij i proširila se gotovo posvuda, još uvijek ne znači 'terminalna'. Evo me 2025. godine, gotovo dvije godine nakon moje dijagnoze četvrtog stadija, s toliko mnogo opcija za liječenje te ima više nade za produljenje mog života", rekla je.

Stalna borba za život

Od svibnja 2025. godine Engle je primila 18 doza lijeka za imunoterapiju pod nazivom Nivolumab. Ona je započela dvojnu imunoterapiju, ali je prestala s njom nakon dvije doze zbog autoimunog hepatitisa, stanja u kojem imunološki sustav napada jetru te uzrokuje upalu i potencijalno oštećenje.

Nakon što je preboljela hepatitis, uz terapiju zračenjem za tumore na mozgu i očima, Engle je nastavila samo s Nivolumabom. Ali bit će to stalna borba za život. "Vjerojatno bih mogla biti na liječenju do kraja života, ali postoje slučajevi ljudi s NED-om (bez dokaza bolesti)", rekla je.

Dok nije saznala svoju poražavajuću dijagnozu, Engle je bila zdrava mlada žena. Liječnici su joj tijekom godina zbog prevelikog opreza uklonili nekoliko benignih madeža, piše Daily Mail.

Madeži su skupine normalnih stanica koje stvaraju melanin. Ali oštećenje DNK tih stanica, često kroz jaku izloženost UV zrakama, može uzrokovati rak kože. Stanice raka tada se mogu odvojiti od izvornog tumora i ući u limfni sustav, mrežu krvnih žila po cijelom tijelu i krvotok, gdje se mogu razmnožavati i stvarati više tumora, koji su bili kvržice po EngleovIinom tijelu.

"Do trenutka kada mi je postavljena dijagnoza, bila sam već uvjerena da imam rak, ali unatoč tome, to što su to otkrili bio je šok. Sada uživam u svakom danu koliko god mogu i imam puno nade za budućnost, bilo da se radi o liječenju koje je u tijeku ili o oporavku od raka, što je idealan cilj za mene i znam da ga na kraju mogu postići", kazala je.

