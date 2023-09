Debbi Wood i njezin suprug Steve Wood dospjeli su na naslovnice zbog svoje jedinstvene veze. Debbi se uvijek osjećala nesigurno i kako bi bila sigurna da je suprug ne vara ona bi stalno provjeravala Steveov mail, bankovne račune i njegov telefon. Zbog ljubomore, Debbi je mužu uvela nova pravila, piše Bright Side.

Zabranila mu je da gleda žene na TV-u ili da gleda njihove slike u časopisima. Bojala se da će je muž ostaviti. “Ne želim da misli da su zgodne. Ako ste u vezi i sretni ste sa svojim partnerom, trebali biste imati oči samo za tu osobu”, rekla je.

Kako bi bila sigurna da je Steve ne vara, Debbi je kupila detektor laži. Branila se govoreći: “To je bio moj jedini način da sa sigurnošću znam jesu li Steveove oči "lutale". Općenito, prilično je iskren, ali sam ga nekoliko puta uhvatila u laži o gledanju drugih žena.”

Kako bi mu onemogućila pristup eksplicitnim fotografijama žena, ona je postavila filtere za djecu na njegov laptop i telefon, zabranjujući mu istovremeno gledanje televizijskih emisija koje uključuju žene.

Par je počeo hodati 2011. nakon što su se upoznali preko prijatelja. Debbi je provela je deset godina živeći u SAD-u, ali se vratila u Britaniju prije nekoliko godine nakon što joj je još jedna dugogodišnja veza pukla. Bila je toliko slomljena da se zaklela da se više nikada neće upustiti u drugu vezu, a stručnjaci vjeruju da je emocionalna trauma pokrenula njezinu bolest. Naime, ona boluje od Othello sindroma koji uzrokuje sumanutu ljubomoru.

'Znala sam da smo suđeni jedno drugom'

Debbi je živjela u rodnoj Škotskoj kada ju je zajednički prijatelj godinu dana kasnije na Facebooku upoznao sa Steveom. Dopisivali su se nekoliko tjedana, a zatim je ona otputovala u London gdje je par uživao na prvom spoju. Rekla je: 'Znala sam da smo suđeni da budemo par kad smo se prvi put poljubili ispod Londonskog mosta. Nisam se namjeravala ponovno zaljubiti nakon zadnje veze, ali Steve mi je ukrao srce'.

'Jedini problem je bio što smo živjeli tako daleko. Planirali smo zajedno živjeti, ali sam tada otkrila da se Steve viđao s drugom djevojkom otprilike u vrijeme kad smo se prvi put upoznali. Tvrdio je da ne misli da smo isključivi zbog udaljenosti i ja sam mu oprostila, ali počela sam sumnjati u njegovu vjeronost.' Dodala je da se njezina ljubomora pogoršala kad je par počeo živjeti zajedno.

Prepisani su joj lijekovi protiv tjeskobe, a također je bila podvrgnuta terapiji za rješavanje svojih problema, nadajući se da će se nakon liječenja udati za Stevea.

Debbi je rekla: 'Moja me ljubomora dovela do točke pucanja i ponekad sam bacala stvari po sobi. Puno sam toga proživjela zbog Stevea, ali on je bio uz mene kroz sve to tako da znam da je on čovjek za mene. Mislim da mnoge žene vani sigurno pate od istog stanja, a da to jednostavno ne shvaćaju. Mislim da je to zbog pritiska koji društvo vrši na nas da izgledamo na određeni način - da budemo mršavi s plavom kosom i velikim sisama. Sretna sam što moj partner ima toliko razumijevanja - drugi možda neće biti te sreće.'

Steve je priznao da život s njegovom partnericom može biti težak - ali je inzistirao da je ona toga bila vrijedna. Rekao je: 'Ponekad postanem nervozan i rezultati testa detektora laži su neuvjerljivi jer mi srce lupa, zbog čega Debbi sumnja u mene. Samo joj moram reći da nisam varao i moliti se da mi vjeruje. Spreman sam to podnijeti, jer znam da smo srodne duše. Ona mi je tako posebna i malo ljubomore tu i tamo to neće promijeniti.', piše Daily Mail.