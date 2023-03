Steve Wood i Debbi Wood iz Lestera u braku su od 2014. godine. Kako su prenijeli britanski mediji, Debbi, koja je upoznala Stevea preko prijatelja 2011. godine, zabranjuje čovjeku da gleda televiziju i žene po časopisima.

Ovaj neobični par stigao je u žižu javnosti kada je gospođi Wood dijagnosticiran sindrom patološke ljubomore. Rijedak psihijatrijski problem dovodi do pogrešnih optužbi partnera i sumnjanje u njihovu vjernost bez ikakvih dokaza niti povoda. Deby je objasnila kako je u potpunosti svjesna ovog problema, ali jednostavno se ne može kontrolirati.

Uprkos vjernosti njenog muža, "najljubomornija žena na svijetu" ne može se natjerati vjerovati svom čovjeku, posebno kada pogleda drugu ženu na ulici. Kako je izjavila: "Smatram da je on predivan, ali to nije problem, jer je ono što mene muči misao da li mu mogu vjerovati da neće gledati druge žene kada je vani sam. Ne želim da pomisli kako su one lijepe i zgodne. Ukoliko ste u vezi i sretni ste s vašim partnerom, vaše oči bi trebale bitu samo na toj osobi“.

Debbi je ostala slomljenog srca nakon duge veze koju je raskinuo njen dečko, prije nego što je upoznala Stevea 2011. godine. Kako bi mu onemogućila pristup eksplicitnim fotografijama žena, ona je postavila filtere za djecu na njegov laptop i telefon, zabranjujući mu istovremeno gledanje televizijskih emisija koje uključuju žene. Debbi priznaje da je kupila detektor laži putem interneta kako bi potvrdila da li su oči njenog muža uprte samo u nju.