Dijagnosticirani narcis otkriva kako ih prepoznati: 'Kao da je isključen prekidač'

Američki kreator sadržaja bavi se temom narcističnog poremećaja ličnosti (NPD) te na TikToku redovito objašnjava kako je živjeti s tim mentalnim poremećajem, ali i kako prepoznati ako možda imate taj poremećaj.

Jacob Skidmore, koji je poznat na društvenim mrežama kao narcis, odgovorio je na nekoliko pitanja svojih pratitelja, uključujući jedno o tome može li vaš partner biti narcis, piše LadBible.

Znakovi koji otkrivaju da je partner narcis

"Narcistični poremećaj ličnosti je mentalni poremećaj koji pripada grupi B poremećaja osobnosti. Karakterizira ga osjećaj uzvišenosti i samopouzdanje", rekao je Skidmore i objasnio da takva osoba prije nego što odgovori na pitanje o vezama, govori o svojoj prošlosti i priznaje da je "varao dvaput" jer je postao "impulzivan i dosadan" zbog problema sa samopouzdanjem, osjećajući da ne može odbiti nečije udvaranje.

S druge strane, smatra da osoba s kojom je varao partnera može biti njegova "srodna duša", a ne trenutna partnerica.

Poručio je ljudima da se ne fokusiraju na "patologiju" problema, već da se koncentriraju na to zašto točno nisu sretni te da razmisle o budućnosti veze – što je vrlo produktivan način razmišljanja.

Komentirao je i mogu li narcisi voljeti.

"Ne znam kako se moja verzija ljubavi može usporediti s drugim ljudima. Znam da mi je jako stalo do ljudi i to istinski, ali to može iznenada nestati, kao da je isključen prekidač", pojasnio je Skidmore koji vjeruje da njegovo ponašanje prema drugim ljudima ne predstavlja 'pravu ljubav'".

Kada govori o razlikama između NPD-a i drugih poremećaja osobnosti, širi poruku o tome kako je važno uspostaviti dijagnozu ako netko sumnja na takvo stanje.

"Ako mislite da ste narcis, najbolje je potražiti drugo mišljenje. Obično su ovi poremećaji egosintonični pa je vrlo teško točno si postaviti dijagnozu", objašnjava.

Skidmore napominje da se poremećaj ne može "izliječiti", ali postoje neki tretmani ili lijekovi koji mogu pomoći u suočavanju s nekim njegovim simptomima. Neki od tih simptoma uključuju anksioznost i depresiju.

