Bijesna mladenka želi tužiti popularni resort: 'Uništili su mi vjenčani prsten, nestali su dijamanti'

Medeni mjesec jedne mladenke u meksičkom Tulumu pretvorio se u pravu noćnu moru nakon što je njezin skupocjeni vjenčani prsten uništen tijekom spa tretmana. Žena je svoje neugodno iskustvo podijelila na popularnom forumu Reddit, gdje je opisala kako je ono što je trebalo biti nezaboravno iskustvo postalo razlog za bijes i potencijalnu tužbu.

"Drevni ritual pročišćenja" s katastrofalnim posljedicama

Mladenka je ispričala kako su ona i njezin suprug, samo devet dana nakon vjenčanja, odlučili sudjelovati u "drevnom ritualu pročišćenja" u spa centru svog resorta. Prije ulaska u prostoriju nalik špilji, osoblje ju je uputilo da skine sav nakit.

"Šaman je unutra palio biljke koje su ispunile sobu dimom", napisala je. Svoj skupocjeni vjenčani prsten od bijelog zlata s dijamantima stavila je u drvenu kutijicu, nakon čega je njezino tijelo prekriveno sivom glinom idućih sat vremena.

No, šok je uslijedio nakon tretmana. "Kad sam htjela vratiti prsten na ruku, izgledao je kao da ga je netko polio kiselinom", požalila se.

Prsten od bijelog zlata, vrijedan 5.500 dolara, bio je "potpuno pocrnio i izgrizen", a dva dijamanta su u potpunosti nestala.

Objašnjenje spa centra i ponuda koja je prelila čašu

Nakon što se požalila djelatnici spa centra, dobila je nevjerojatno objašnjenje. Rečeno joj je da se "tradicionalna glina" koja se koristi u ritualu miješa s biljkama koje sadrže minerale koji nagrizaju metal. Djelatnica je ustvrdila da je to normalan proces te da je glina samo "otkrila nečistoće" u njezinom prstenu, piše People.

"To je vjenčani prsten koji imam osam dana! Sada izgleda kao slomljeni komad metala", napisala je očajna mladenka. Menadžer spa centra dodatno ju je šokirao informacijom da je potpisala izjavu o odricanju od odgovornosti koja se odnosi na "prirodne zemljane elemente".

Kao kompenzaciju za uništeni prsten, resort joj je ponudio – besplatnu tekilu.

Ovaj potez dodatno je razbjesnio ženu, koja je sada spremna kontaktirati policiju u Tulumu i tužiti resort. "Moj suprug misli da pretjerujem, ali ja sam spremna podnijeti prijavu. Svi govore da je to samo nakit, ali ovaj prsten predstavlja cijeli naš brak", zaključila je.

Podijeljene reakcije na internetu

Njezina priča izazvala je lavinu komentara, a mišljenja su bila podijeljena. Mnogi su je upozorili da ne uključuje policiju.

"U Meksiku si i potpisala si odricanje od odgovornosti. Nećeš dobiti ništa osim te tekile", napisao je jedan korisnik, dok je drugi bio još oštriji, sugerirajući da prsten možda nije bio prave kvalitete: "Zlato ne korodira i ne nagriza se na taj način. Tvoj suprug ti vjerojatno govori da odustaneš jer će prsten koji je kupio za 5 dolara na nekoj online stranici lako zamijeniti."

Drugi su izrazili suosjećanje, ali su krivnju ipak svalili na nju. "Gledaj, žao mi je zbog tebe, ali ne mogu vjerovati da si samo skinula prsten i ostavila ga s potpunim strancima", stoji u jednom od komentara.

Mnogi su se složili da je bilo nepromišljeno nositi vrijedan nakit na takav tretman. "Zar ne bi bilo logičnije zaključati nakit u hotelski sef prije odlaska u spa?" zapitao se treći komentator.

Pojavila se i teorija o krađi. "Dijamanti su nestali? Dijamanti su najtvrđa tvar na planetu. Mislim da su ti dijamanti završili u nečijem džepu", zaključio je jedan od korisnika.

Cijeli slučaj ostavio je mladenku s uništenom uspomenom i gorkim okusom medenog mjeseca, dok rasprava na internetu i dalje traje o tome tko je uistinu kriv – neoprezna mladenka, resort s neobičnim praksama ili nešto treće.

