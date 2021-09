Dolaskom hladnijih jesenskih dana vrijeme je da iz ormara izvučete nešto zatvoreniju i topliju obuću, među koju spadaju i tenisice. Noćna mora mnogih je upravo održavanje tenisica čistim, što kod nekih modela nije niti malo jednostavno. Naime, potrebno im je dubinsko pranje, što često nije moguće zbog materijala od kojih su načinjene.

No, oprati ih morate, ali kako? Vjerujemo da većina osoba već ima određene, više ili manje učinkovite načine kako oprati tenisice, no uvijek se pronađe određeni trik, bilo u tehnici, bilo i sredstvu za čišćenje, koji do sada niste znali.

Umjesto kupnje novih tenisica, jedna TikTokerica odlučila je oprati stare koje je nosila tri godine, prenosi The Sun.

Prvo ih je četkicom za zube dobro oribala te ih pošpricala sredstvom za uklanjanje mrlja. Zatim ih je stavila u vešmašinu na 30 minuta na 30 stupnjeva. Poslije toga ih je osušila. Tenisice su ponovno zabljesnule kao nove.

Prije pranja u perilici obavezno s tenisica uklonite vezice, uloške i eventualne naslage blata. Nakon pranja ih ne stavljajte u sušilicu ni preblizu izvora topline jer ih drži ljepilo koje bi se moglo oštetiti.