Ljudska tijela slijedi vlastita izmaglica kemijskih emisija koja mijenja kemiju zraka u zatvorenom prostoru, pokazala je nova studija.

Iako možda nismo uopće svjesni ovog nevidljivog pratitelja, istraživači vjeruju da "oksidacijsko polje" koje proizvodi naša koža može utjecati na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru, pa čak i na ljudsko zdravlje.

Mislili da smo u zatvorenom sigurni od radikala

Sve je to povezano s oksidacijom. Na otvorenom, određene kemikalije se čiste iz zraka kišom i kemijskom oksidacijom pomoću hidroksilnih (OH) radikala, koji nastaju pod utjecajem ultraljubičastog sunčevog svjetla u interakciji s ozonom i vodenom parom. U zatvorenim prostorima, sunčeva svjetlost i kiša nisu veliki problem, pa se ranije pretpostavljalo da unutarnje okruženje nema visoke razine OH radikala. Međutim, nova studija objavljena u časopisu Science otkrila je da to nije slučaj: visoke razine OH radikala mogu se stvoriti u zatvorenom prostoru, a stvaraju ih ljudi u interakciji s ozonom u zraku.

"Otkriće da mi ljudi nismo samo izvor reaktivnih kemikalija, već da smo i sami sposobni transformirati te kemikalije bilo je vrlo iznenađujuće za nas", rekla je Nora Zannoni, autorica studije sa Instituta za atmosferske znanosti i klimu u Bologna, stoji u priopćenju.

"Jačina i oblik oksidacijskog polja određeni su količinom prisutnog ozona, gdje se infiltrira i kako je konfigurirana ventilacija unutarnjeg prostora", dodaje Zannoni. Razine koje su znanstvenici pronašli bile su čak usporedive s razinama koncentracije OH tijekom dana.

Reakcija ozona s mastima i uljima na koži

Točnije, oksidacijsko polje koje nas okružuje nastaje reakcijom ozona s uljima i mastima na našoj koži, poput nezasićenog triterpena skvalena. Kako bi to otkrili, interdisciplinarni tim inženjera i kemičara okupio je četvero ljudi u komori s kontroliranom klimom koja je pumpana razinama ozona koje biste mogli pronaći u zatvorenom prostoru. Tim je mjerio OH vrijednosti prije i dok su ljudi bili unutra, a zatim je izradio računalni model dinamike fluida kako bi shvatio što se događa.

"Naš tim za modeliranje je prva i trenutno jedina grupa koja može integrirati kemijske procese između kože i zraka u zatvorenom prostoru, od molekularnih ljestvica do sobnih ljestvica", dodao je Manabu Shiraiwa, profesor na UC Irvineu koji je vodio modeliranje dijela novog rada. "Model ima smisla za mjerenja - zašto se OH stvara iz reakcije s kožom."

Potrebno je bolje proučiti utjecaj na zdravlje

Naravno, prosječan čovjek provede otprilike 90 posto svog života unutra, tako da ovo nakupljanje radikala neće biti velik razlog za zabrinutost većine ljudi. Međutim, istraživači napominju da procesi oksidacije također mogu proizvesti spojeve koji iritiraju dišni sustav poput 4-oksopentanala (4-OPA), koji uzrokuje probleme djeci i osobama s oslabljenim imunološkim sustavom.

Istraživači zaključuju da njihova otkrića pokazuju potrebu za daljnjim istraživanjima koja bi se bavila implikacijama ovih radikala na ljudsko zdravlje. Jednako tako, potreban je daljnji rad kako bi se razumjelo kako temperatura, vlaga i izloženost kože mogu utjecati na stvaranje OH radikala.