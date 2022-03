Slučaj smrtonosne krimsko-kongo hemoragijske groznice (CCHF) primijećen je kod žene u Engleskoj koja se nedavno vratila iz središnje Azije.

Bolest prenose krpelji

Anonimnoj ženi je dijagnosticirana bolest koju prenose krpelji u Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust te je premještena u specijaliziranu bolnicu u Londonu.

Ona je tek treći potvrđeni britanski slučaj CCHF-a, a koji može uzrokovati promjene raspoloženja, zbunjenost i krvarenje u očima te je smrtonosan kod čak 40 posto oboljelih.

Zdravstveni stručnjaci tvrde da je rizik za javno zdravlje nizak, budući da se bolest obično širi ugrizima krpelja koji nisu prisutni u Ujedinjenom Kraljevstvu i ne prenosi se lako među ljudima.

Ne zna se gdje je žena putovala u Aziji, ali su još samo dva potvrđena slučaja u Velikoj Britaniji, jedan 2012. i drugi 2014., koji su uvezeni iz Afganistana i Bugarske.

U dva prethodna slučaja u Ujedinjenom Kraljevstvu nije otkriven daljnji prijenos bolesti. Dr. Susan Hopkins, glavna medicinska savjetnica u britanskoj zdravstvenoj agenciji, rekla je da je rizik za javnost vrlo nizak.

Pacijentici je dijagnosticirana bolest u Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust i prima specijaliziranu njegu u Royal Free Hospital u Londonu.

Širenje groznice

Dr. Hopkins je rekla: 'Važno je biti svjestan da se krimsko-kongo hemoragična groznica obično širi ubodom krpelja u zemljama u kojima je bolest endemska, ne širi se lako među ljudima, a ukupni rizik za javnost je vrlo nizak. Radimo s NHS EI kako bismo kontaktirali osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa slučajem prije potvrde njihove infekcije, kako bismo ih pregledali i pružili pomoć. UKHSA i NHS imaju dobro uspostavljene postupke kontrole infekcija za postupanje sa slučajevima uvezene zarazne bolesti i oni će se strogo poštivati."

Bolest se na ljude prenosi ugrizom krpelja ili kontaktom s krvlju ili tkivom zaražene stoke.

Međutim, prijenos na ljude može se dogoditi kontaktom s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama zaražene osobe ili među bolničkim pacijentima ako medicinska oprema nije pravilno sterilizirana nakon što je korištena na zaraženoj osobi.

SZO upozorava da su epidemije CCHP-a prijetnja javnim zdravstvenim službama i da potencijalno rezultiraju izbijanjem bolesti u bolnicama i zdravstvenim ustanovama.

Simptomi virusa

Simptomi virusa pojavljuju se iznenada i uključuju groznicu, bol u mišićima, vrtoglavicu, bol i ukočenost u vratu, bol u leđima, glavobolju, bol u očima i osjetljivost na svjetlost.

Ljudi također mogu patiti od mučnine, povraćanja, proljeva, bolova u trbuhu i grlobolje, praćenih oštrim promjenama raspoloženja i zbunjenošću.

Ostali znakovi su osip u ustima i grlu, ubrzan rad srca i povećani limfni čvorovi.

Vrsta krpelja

Hyalomma krpelji su glavni prijenosnici krimsko-kongo hemoragijske groznice.

Ova vrsta krpelja nije pronađena u Velikoj Britaniji, a virus nikada nije otkriven u Britaniji. Dužnosnici savjetuju svima koji posjećuju područja u kojima se nalaze krpelji, uključujući Afriku, Balkan, Bliski istok i Aziju, da koriste repelente za krpelje i pažljivo provjere svoju odjeću i kožu na insekte.

Bolest je prvi put otkrivena na Krimu 1944. godine i dobila je naziv Krimska hemoragična groznica.

No, 1969. godine liječnici su shvatili da je patogen koji je izazvao ovu bolest odgovoran za bolest identificiranu u Kongu 1956. godine. To je dovelo do toga da je virus nazvan Krimsko-kongo hemoragična groznica, kako bi obuhvatio obje lokacije, piše DailyMail.