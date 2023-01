"Moždani udar može se spriječiti, vodite brigu o svojem zdravlju!", poručuju nam žene koje su preboljele moždani udar. Ana-Maria, Željka, Katica, Ivana, Manuela i Karla spremno su se odazvale kako bi svojim pričama upozorile na posebnosti moždanog udara u žena, a svaka od njih se na svoj način nosila s teškom bolešću i njenim posljedicama.

Ove hrabre žene, u dobi od 25 do 50 godina, svojim iskustvom ukazuju na strašnu činjenicu da se moždani udar može dogoditi svakome, bez obzira na životnu dob. Sudjelovanjem u akciji Dan crvenih haljina one ponajprije žele poručiti svim ženama da brigom o sebi mogu utjecati na veliki dio čimbenika koji predstavljaju rizik za moždani udar.

Pravilnom prevencijom i promjenom načina života može se spriječiti čak 80% moždanih udara, a glavni rizici na koje možemo utjecati su krvni tlak, šećerna bolest, povišene masnoće, prekomjerna tjelesna težina, fizička neaktivnost te pušenje i alkohol.

"Mogućnosti liječenja moždanog udara su danas vrlo napredne i učinkovite no temelje se na ranom prepoznavanju znakova i pravovremenom dolasku u medicinsku ustanovu. Jedan od najvažnijih ciljeva naše akcije je edukacija o prepoznavanju znakova moždanog udara radi što bržeg i točnijeg obavještavanja službi hitne pomoći. U žena se, osim tipičnih znakova moždanog udara poput smetnji govora i slabosti jedne polovice tijela, češće može dogoditi i poremećaj svijesti, slabost obje strane tijela, zbunjenost… To su znakovi koji se rijetko viđaju u muškoj populaciji, a ključni su za rano prepoznavanje moždanog udara", kaže neurologinja prof. dr. sc. Zdravka Poljaković.

Edukacije građanstva i stručni skupovi

Diljem Hrvatske organizira se niz događanja zahvaljujući naporima mnogih zdravstvenih radnika koji u svojim sredinama volonterski pripremaju stručne skupove i edukativne akcije za građanstvo.

Suorganizatori ove važne edukativne akcije su Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Akcija se održava pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika RH, Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika grada Zagreba, a iznimno važan doprinos daju sponzori Abbott, Bina-Istra, Eldra, Fresenius, Gradska ljekarna Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, Hotel Esplanade, Medtronic, Nicro, Novartis, Pfizer, Pharmas, Podzemno skladište plina, Roche, Sandoz i Zubak grupa.

U srijedu, 1. veljače od 10 – 13 sati u Zagrebu, na Trgu Petra Preradovića za građanstvo će biti organizirani preventivni neurološki pregledi. Građani će imati prigodu razgovarati o specifičnostima moždanog udara, savjetovati se s liječnicima specijalistima neurologije te provjeriti vlastiti rizik za nastanak moždanog udara.

Kreativci u plemenitoj misiji

Dan crvenih haljina tradicionalno završava svečanim obilježavanjem koja će se održati 3. veljače u Hotelu Esplanade i moći će se pratiti uživo na Facebook stranici.

Zvijezde večeri, hrabre žene koje su preživjele moždani udar, na prigodnoj reviji će nositi crvene haljine koje su za njih izradili hrvatski dizajneri Matija Vuica, Robert Sever design, Lokomotiva by Lana Puljić, Klisab, Xenia Design, DNK by Nada Došen i Link by Ogi Antunac.

Goste će kroz program voditi glumica Ivana Roščić i voditelj Joško Lokas, a glazbenim nastupima svečanost će uveličati Nina Kraljić, Luka Nižetić, Barbara Suhodolčan i ansambl C'est la vie.

Na svečanoj završnici bit će predstavljena knjiga „Prevencija moždanog udara u žena“ skupine autora: Marijana Bosnar Puretić, Arijana Lovrenčić-Huzjan, Gorana Vukorepa, Ružica Palić Kramarić, Marina Roje Bedeković, Svjetlana Šupe, Zdravka Poljaković Skurić i Dinah Vodanović.

Prvi petak u veljači #nosicrveno

Na društvenim mrežama akciju će obilježavati hashtag #nosicrveno koji poziva sve da 3. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku. Detalji o akciji mogu se pratiti na stranicama Hrvatskog neurološkog društva i na Facebook stranici