Mnoge žene su primijetile da imaju problema s niskim libidom nakon što su preboljele Covid-19, a to su dokazala i brojna istraživanja.

Znanstvenici smatraju da je ovaj problem povezan s virusnim bolestima koje ometaju dotok krvi u genitalije, što zatim dovodi do niže razine uzbuđenja i seksualnog zadovoljstva.

"Nekima bi moglo biti iznenađujuće da dugi simptomi Covida stvarno mogu imati fiziološki i psihološki utjecaj na seksualnu dobrobit žena", rekla je dr. Amelia M Stanton sa Sveučilišta u Bostonu.

Američki istraživači su otkrili da žene koje nikada nisu imale Covid pokazuju "značajno više" razine želje i zadovoljstva u usporedbi s onima koje su bile zaražene.

Uzrok dugotrajnog bolovanja Covida

Žene koje dugo boluju od Covida prijavile su znatno lošiju reakciju, lubrikaciju, orgazam i bol u usporedbi s drugim skupinama.

Službeni podaci procjenjuju da oko 2,1 milijun Britanaca već boluje od dugotrajnog Covida, što bi značilo da osobe imaju simptome mjesec dana nakon početnog oporavka.

Prethodne studije pokazuju kako to stanje može oštetiti obloge krvnih žila, što posljedično ometa kretanje tekućine u različitim dijelovima tijela.

Ova posljednja studija, objavljena u Journal of Sexual Medicine, ispitala je 1313 žena kako bi otkrila kako je dugotrajni Covid utjecao na njihov libido.

Tri skupine žena

Podijelili su žene u tri skupine: one s dugotrajnim Covidom, one koje su jednom imale virus i one koje nikada nisu bile pozitivne.

Svaka je žena dobila kviz o svom ljubavnom životu, uključujući pitanja poput: "Tijekom posljednja četiri tjedna, koliko ste često osjećali seksualnu želju?"

Rezultati su pokazali da su žene koje su se zarazile Covidom imale 8,5% nižu želju, 2,5% manje uzbuđenja i 3% manje zadovoljstva u usporedbi sa ženama koje nikada nisu bile zaražene.

Žene koje su dugo bolovale od Covida imale su još gore. Doživjele su 12% manju želju, 5% manje uzbuđenja i 5% manje podmazivanja usporedno od onih žena koje nisu preboljele Covid.

Istraživači nisu mogli točno odrediti zašto žene s tom bolešću imaju slabiji seksualni nagon, ali su sugerirali da bi to moglo biti zbog problema s protokom krvi u donjim regijama.

"Dugi Covid može djelomično odražavati skrivenu osjetljivost na tjelesne osjete, nelagodu ili bol", istaknuli su.

