Zbog rigoroznog vjerskog odgoja, mlada djevojka razvila je bolest zbog kojeg joj je vagina pretijesna za seks, a o svom stanju otvoreno je progovorila kako bi ohrabrila i druge žene da pobijede sram i potraže pomoć.

Bailey Krawczyk, 22, snimateljica iz američke Virginije, rekla je da je prvi puta osjetila da se osjeća drugačije od drugih djevojaka kada je imala 13 godina. Kada su ona i njezine prijateljice počele prolaziti kroz pubertet, primijetila je da je jedina koja ne može koristiti tampone.

Mislila sam da mi tijelo tek nije razvijeno

"Prvi put sam pokušala staviti tampon kad sam bila u osmom razredu, ali nikad nisam uspjela. To sam otpisala jer moje tijelo nije bilo potpuno razvijeno, pa sam se dugo klonila tampona". Tek osam godina kasnije shvatila je da nešto ne valja.

“Vjerojatno sam s 21 godinom počela razmišljati zašto ne mogu koristiti tampon. Nešto nije štimalo jer su ih sve moje prijateljice mogle koristiti bez ikakvih problema, ali ja ne. U prosincu 2020. otišla sam svom ginekologu, koji me poslao terapeutu za dno zdjelice i dijagnosticiran mi je vaginizam."

Puno češće no što se misli

To je uobičajeno, ali nedovoljno dijagnosticirano stanje za koje se smatra da pogađa između 5% i 17% žena diljem svijeta. Poremećaj se svodi na to da se vaginalni mišići zatežu kada su suočeni s penetracijom, što može dovesti do ekstremne boli tijekom seksa ili prilikom umetanja tampona.

Vjerski odgoj u korijenu problema

Srećom, stanje je nešto što se može izliječiti kombinacijom vježbi za dno zdjelice, vaginalnih dilatatora i psihoterapije, ali Bailey je priznala da joj je taj proces zastrašujući i naporan.

Kad je krenula na put rješavanja svog vaginizma, bila je šokirana kada je shvatila da je njezin striktni kršćanski odgoj, u kombinaciji s uobičajenim mitovima o seksu za žene, doveo do razvoja stanja. Bailey je odgojena u vrlo religioznoj obitelji, što ju je dovelo do povezivanja seksa s grijehom od malih nogu.

Smatra se da je to dovelo do nesvjesnog straha od penetracije. Također se jasno sjeća da su joj rekli "krvarit ćeš kad prvi put budeš imala seks" i da "popiješ čašu vina prije prvog puta", što ju je dodatno zabrinulo.

Puno veći problem od samog seksa

"Vaginizam je stanje koje je povezano s mentalnim stresom i traumama, tako da ga se teško riješiti", rekla je. "To nije samo teško fizičko stanje, već je i psihički vrlo teško." Dodala je: "To utječe na život puno više od toga hoćete li staviti tampon ili ne - to bi itekako moglo utjecati na vaše odnose, vašu sposobnost da imate djecu ili čak samo na seks i zadovoljstvo penetracijom.", kaže.

“Do tada sam živjela u neznanju kada sam saznala da imam stvarno stanje koje će zahtijevati terapiju i proživljavanje traume. Bilo je zastrašujuće. Moj terapeut za dno zdjelice rekao mi je da je rješavanje vaginizma 'maraton, a ne sprint'.", opisuje i nastavlja.

Kultura toksične čistoće

"Razvila sam ga iz kulture toksične čistoće – odrasla sam u strogom religioznom okruženju, gdje se seks povezivao isključivo s grijehom i boli. "Također se sjećam da su me u školi učili da će seks biti bolan ili da su mi starije žene govorile da se samo 'opustim i popijem čašu vina prije toga'."

Iako će trebati puno rada da prebrodi to stanje, Bailey je odlučna vratiti kontrolu nad svojim tijelom i ima punu podršku svog dugogodišnjeg partnera Josiaha (22).

Javljaju joj se muškarci koji žele pomoći parnericama

Sada dokumentira svoje stanje na internetu kako bi pokušala normalizirati razgovor o tom problemu, kao i osigurati da druge žene ne moraju tolerirati bol tijekom seksa. Bailey je primila stotine poruka od žena na Instagramu koje godinama pate od vaginizma, a da uopće ne znaju o čemu se radi. Muškarci joj također često šalju poruke, budući da često imaju partnerice koji pate od iste bolesti i traže načine da ih pokušaju podržati.

Bailey se nada da će njezin sadržaj pomoći otvoriti raspravu o ženskom seksualnom užitku i reproduktivnom sustavu tako da nitko ne mora patiti u tišini. : "Smatram se stvarno blagoslovljenom što imam partnera koji me toliko podržava. Ovdje je da proradi to sa mnom i komunicira sa mnom.", zaključuje.