Vic Au-Yeung (42) iz Herefordshirea u Velikoj Britaniji prvi put je saznala da ima dvije maternice sa 16 godina – ali je otkrila da ima i dva cerviksa i vaginalne kanale tek desetljećima kasnije, kada je zatrudnjela, piše The Sun.

Sada majka troje djece, prisjeća se zastrašujućih detalja iz svojih tinejdžerskih godina, uključujući razdoblja koja su bila toliko intenzivna da bi se onesvijestila od boli i tvrdila je da su joj liječnici rekli da neće moći imati djecu. Vic je bila shrvana viješću pa se okrenula alkoholu i zabavama.

"Kao tinejdžerica, užasno sam patila od obilnih menstruacija i bolova. Svakog mjeseca provodila sam vrijeme u medicinskoj sobi u školi, padajući u nesvijest od gubitka krvi ili cureći na školsku uniformu. Tamponi nisu valjali i bila sam prisiljena nositi četiri higijenska uloška noću i buditi se da ih mijenjam svakih nekoliko sati. Kada sam imala 16 godina, srušila sam se na ulici od boli i odvezena sam na hitnu, gdje su mi liječnici rekli da imam dvije maternice i da zbog toga nikada neću imati djece, a to je bio razlog mojih loših menstruacija. Bila sam apsolutno uništena i potpuno slomljenog srca. Osjećala sam se kao da mi je moja budućnost oduzeta”, rekla je.

Sa vojim prvim djetetom Cliom, koji sada ima 23 godine, zatrudnjela je 1998. godine - a tek kada je rodila saznala je da ima i dva cerviksa i "malu" drugu vaginu.

“Kada sam rodila, liječnici su već znali za moje maternice, ali dok me je pregledavala tijekom poroda, moj konzultant je shvatio da imam dva vrata maternice. Imala sam i užasan prolaps nakon što sam rodila. Rekli su mi da je to koža koja dijeli moju normalnu vaginu od druge koja se nije mogla otkriti jer je bila tako malena. Liječnik je rekao da sam medicinsko čudo i nevjerojatno rijedak slučaj, ali obećava da će me "popraviti" rekonstruktivnom kirurgijom.”

Rodila je troje djece

Mama je konačno dobila odgovor zašto su joj tamponi u prošlosti često podbacivali, a dijagnosticiran joj je Klippel-Feilov sindrom (KFS) – urođeno stanje kosti u kojem najmanje dva vratna kralješka ostaju spojena i nepokretna.

Stanje može biti posljedica toga što se blizanac ne formira pravilno u maternici, a preživjelo dijete naslijedi dva skupa reproduktivnih organa. Znajući da njezina obitelj ima povijest blizanaca, Vic vjeruje da je to vjerojatno razlog njezina stanja. Od tada je također razvila distoniju, kronično stanje u kojem se mišići nehotice skupljaju, uzrokujući ponavljajuće ili uvijajuće pokrete - što je povezano s KFS-om.

Vic je čekala šest mjeseci na rekonstruktivnu operaciju svoje vagine – za to vrijeme je doživjela jake bolove.

“Ti mjeseci su bili nevjerojatno bolni zbog 15 centimetara kože koja je samo visila. Jednom sam imala operaciju. Bila sam nesretna što sam dobila infekciju i bol je bila užasna. Osjećala sam se kao da dolje gori.”

Oporavila se uz antibiotike i dvije i pol godine kasnije prije nego što je ponovno zatrudnjela – pokušavajući posljednje dvije godine.

Rodila je Freddieja, koji sada ima 21 godinu, 2001. prije nego što je ponovno zatrudnjela 2006. - ovaj put dok je uzimala kontracepcijske pilule.

"Moja je kći bila vrlo sretna "nesreća", a ja sam bila presretna što sam blagoslovljena trećim djetetom."

Nakon rođenja kćeri Jaz 2006. godine ponovno je doživjela komplikacije.

“Imala sam pet godina gotovo neprekidnog teškog krvarenja i mučnih bolova u utrobi. Dijagnosticirana mi je endometrioza u četvrtom stadiju i ponuđena mi je histerektomija. Kada su mi izvadili maternicu, bila je prekrivena priraslicama što je objasnilo bol.” Nakon što se oporavila, otkrila je da je njezina bol potpuno nestala.

“Tada sam imala 31 godinu i patila sam od obilnog krvarenja i kronične boli nešto manje od 20 godina. Nevjerojatno je da nemam menstruacije zadnjih 11 godina. Ne biti više u bolovima apsolutno je promijenio život", zaključila je.