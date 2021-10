Tee Bartlett je 24-godišnja djevojka iz Australije koja je rođena s dvije vagine. Kao tinejdžerica mislila je da je "normalno" koristiti dva tampona odjednom prije nego što joj je postavljena rijetka dijagnoza, prenosi Daily Mail.

Kada je majku upitala "u koju rupu" treba staviti tampon, smjesta ju je odvela liječniku. U dobi od 16 godina konačno joj je dijagnosticirana vaginalna pregrada (septum) - stanje u kojem se ženski reproduktivni sustav nije u potpunosti razvio, ostavljajući razdjelnu stijenku tkiva u vagini.

Čekanje na dijagnozu

Kada su posjetili liječnike, Tee kaže da su zanemarili sve što je govorila. "Druga liječnica me pregledala i rekla da je sve normalno te nas je izgurala iz ordinacije. Bila sam u potpunom šoku. Osjećala sam se ludo jer sam imala dvije vagine. Mislila sam da ću izludjeti, nisam vjerovala samoj sebi", priznala je Tee.

Međutim, nije odustala i potražila je treće mišljenje od ginekologinje koja joj je naposljetku potvrdila da ima dva vaginalna otvora. Upozorila je Tee da bi joj to stanje moglo otežati seksualne odnose, dok bi porod mogao biti opasan pa je iduće godine kirurški odstranila pregradu.

Javljaju joj se žene sa sličnim pričama

"Pregrada je bila predebela da bi je mogli izrezati i bila je dugačka kao prst, a sezala je sve do vrata maternice. Vaginalna pregrada normalna je za bebe u maternici, no trebala bi se razgraditi. Moja jednostavno nikad nije. Bila je i deblja i dulja od normalne, zbog čega sam morala na operaciju", objasnila je djevojka i dodala da je "netko mogao zaglaviti u njoj tijekom seksa jer je jedan od otvora upola manji od normalnog".

"To me izbezumljivalo. Moj tadašnji dečko je moj sadašnji i dobro je reagirao kada sam mu rekla za svoje stanje. Rekao je da ćemo se s time nositi kada dođe vrijeme za to", otkrila je Tee.

Otkako je svoje iskustvo podijelila na društvenim mrežama mnoge žene joj se javljaju sa sličnim pričama.

"Drago mi je što nisam jedina. Neko vrijeme mislila sam da sam idiotkinja jer nisam shvaćala da ne bih trebala imati dva otvora tamo dolje. No, nakon što sam objavila video o tome, shvatila sam da nitko od žena s istim stanjem to također nije znao. Više ne brinem o tome. To je sada iza mene", zaključila je djevojka.