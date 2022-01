SAZNALA JE S 20 GODINA / Trudnica s dvije vagine radila kao eskort: 'Jednu sam koristila za posao, drugu za privatni život'

Evelyn Miller otkrila je da ima rijetko stanje, poznato kao uterus didelphys. To znači da umjesto jedne vagine, ova djevojka ima dvije. Šokantnu dijagnozu saznala je kada je imala 20 godina. Ovo rijetko stanje kod žena znači da Evelyn ima dvije simultane menstruacije i da mora nositi dva tampona, ali i da joj moraju uzimati dva brisa na ginekološkom pregledu. Unatoč tome što je Evelyn rečeno da bi mogla imati poteškoća sa začećem, ona je u šestom mjesecu trudnoće. Evelyn, koja sada ima 30 godina, rekla je da je zapravo prava sretnica što ima dva reproduktivna organa u sebi, prenosi The Sun. Ova djevojka je osam godina provela radeći kao eskort, priznala je da su njezini klijenti bili svaki put u šoku kada bi saznali da ona ima dvije vagine. Ova 30- godišnjakinja je otkrila da su joj njezine dvije vagine pomogle da odvoji posao od privatnog života. "Za mene je to normalno i nikad nisam mislila da je to toliko intrigantno, ali očito je vrlo intrigantno. Malo ljudi može reći da koriste jednu vaginu za posao, a drugu za privatni život", rekla je Evelyn koja trenutno zarađuje milijune na OnlyFansu te se ujedno priprema i za ulogu majke.