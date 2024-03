Iako je ovo stanje jako učestalo i najčešće bezopasno, u nekim situacijama bi bilo dobro da posjetite liječnika kako biste provjerili uzrok.

Koliko je opasna vrtoglavica

Vrtoglavica je uobičajena pojava i nije nešto zbog čega bi se trebali brinuti. Ovo stanje - medicinski poznato kao ortostatska (posturalna) hipotenzija - uzrokovano je brzom promjenom položaja vašeg tijela.

Može se dogoditi da izgubite ravnotežu ili da vam se zacrni pred očima, a sve zbog privremenog pada krvnog tlaka koji smanjuje dotok krvi i kisika u mozak.

Mrak pred očima izaziva smanjen dolazak krvi do mrežnice. Doktor Stephen Juraschek, s Harvardske medicinske škole, navodi sljedeće: "Kada ljudi ustanu, oko 300 do 800 cm kubnih krvi povuče se u noge, što dovodi do privremenog pada krvnog tlaka. Pad detektiraju arterije i zato izazivaju odgovor cijelog tijela da bi se stabilizirao krvni tlak. Krvne žile se sužavaju, mišići na nogama i trbuhu se skupljaju i broj otkucaja srca se povećava."

Ovo inače ne izaziva nikakve očigledne simptome, ali vam može trebati više vremena da se stabilizirate ako ste dehidrirali ili se osjećate loše.

Kad postaje zabrinjavajuće

Međutim, stanje može biti problematično, ako ga redovno doživljavate.

"Posturalna hipotenzija može biti posebno zabrinjavajuća ako potraje duže od tri minute dok stojite. Tada, premda u rijetkim slučajevima, može biti znak oštećenja živaca, što utječe na autonomni živčani sustav. Također može značiti da imate nizak broj otkucaja srca, nisku razinu šećera u krvi ili neka stanja štitnjače", poručuje doktor Juraschek.

Ako ste zabrinuti zbog simptoma, liječnik preporučuje da vam liječnik izmjeri krvni tlak, piše Espreso.

