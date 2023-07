Svaka noćna mora nosi skriveno značenje, a ako se neprestano javlja, to može biti znak da je osoba sklona strahovima, ozbiljnoj anksioznosti i pretjeranoj empatiji.

Zašto se strašni snovi javljaju

Klinički psiholog, kognitivno bihevioralni terapeut i somnolog Aleksei Melehin rekao je da noćne more mogu biti jednako štetne i korisne. Neugodni snovi su zaštitni mehanizam ljudske psihe, čuvaju ga od raznih iritacija i pomažu da se izbjegne težak stres, kao i živčani slom.

Ako su snovi takvi da se osoba probudi, da joj lupa srce, osjeća mučninu i druge vegetativne manifestacije, onda bi to mogao biti znak za alarm. Ovi simptomi bi mogli pokazati da postoji neki vid poremećaja u psihi. Zato je potrebno da se utvrde razlozi koji dovode konkretno do takve noćne more i što uzrokuje njeno ponavljanje.

"Ponavljanje noćnih mora može biti uzrok posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), sindroma sagorijevanja, anksioznosti i klasičnog perfekcionizma.Također može biti znak kliničke depresije ili može biti povezano s nesigurnošću osobe koja se bori s ovim problemom", objasnio je doktor.

"Noćne more treba tretirati kao neku vrstu ekrana koji vam pokazuje što se događa. I ne trebate ih ignorirati, one se ne javljaju tek tako", rekao je Melehin.

Osobe podložne noćnim morama

Prema njegovim riječima, noćne more često imaju ekstremno empatične osobe, anksiozni ili oni skloni strahovima. Somnolog smatra da noćne more omogućavaju da obnovite "psihološki oklop" nakon neke traume, ako ste se osjećali nesigurno, bili u neizvjesnosti i slično.

Ako noćne more dovode do narušavanja kvalitete sna, onda se treba obratiti specijalistu koji će prodrijeti u srž problema i riješiti ga. Neurologinja Ana Lacinova navela je i neke od pokazatelja kvalitetnog sna, a to je najmanje sedam sati spavanja, sposobnost da se zaspi bez tableta za smirenje, dobro raspoloženje nakon buđenja, itd.

Kako smo izrazito aktivni tijekom dana, neprestano primamo i "upijamo" nove informacije, živčanom sustavu i cijelom tijelu potreban je odmor. Znanstvenici su utvrdili da je najmanje sedam sati sna dovoljno da se obnovi mozak, kardiovaskularni sustav, gastrointestinalni trakt i cijelo tijelo.