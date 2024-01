Vrhunac sezone prehlade i gripe obično je u siječnju i veljači, kada je vjerojatnije da će ljudi biti u zatvorenom prostoru i bliže drugima jer je vani hladnije. Ali stotine ljudi diljem Hrvatske prijavljuju simptome prehlade koji jednostavno ne nestaju.

"U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2023./2024., zaključno sa 7. siječnja 2024. godine, pristiglo 1887 prijava oboljelih od gripe, od čega je 817 prijava pristiglo u zadnjem (1.) tjednu. Veći broj oboljelih u ovom tjednu u odnosu na prethodne tjedne upućuje na uzlazni trend epidemije gripe što je u okviru očekivanog s obzirom na doba godine u kojem se nalazimo", navodi HZJZ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Engleskoj je broj oboljelih od gripe porastao za više od trećine tijekom Božića, a broj slučajeva covida i dalje raste. Broj bolničkih pacijenata s pozitivnim testom na covid porastao je peti tjedan za redom, s prosječno 3929 svaki dan u tjednu do novogodišnje noći, što je 8 posto više u odnosu na prethodni tjedan.

Prehlada je općenito manje ozbiljna od gripe ili infekcije koronavirusa, ali može biti neugodna ako traje dulje nego što ste očekivali. Prema NHS-u, prehlada obično traje oko jedan do dva tjedna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto su neki duže prehlađeni od drugih

Liječnik Russ Wasylyshyn rekao je da prehlada obično traje do 10 dana, ali može trajati i dulje te da četvrtina pacijenata s prehladom može imati simptome koji traju do dva tjedna, ali neki simptomi mogu ostati tjednima nakon toga. Liječnik Daniel Merenstein dodao je da kašalj može trajati četiri tjedna. Wasylyshyn je rekao: "Koliko dugo prehlada traje ovisi o reakciji vašeg tijela na nju."

Liječnik Peter Manes rekao je za HuffPost: "Prehlade obično traju tri do deset dana, ali u nekim slučajevima simptome možete osjećati tri do četiri tjedna. Ako imate stalne simptome prehlade, kao što je ponavljajući kašalj ili nadraženo grlo dulje od dva tjedna, to općenito nije zbog uporne infekcije, već zbog posljedica dugotrajne upale izazvane izliječenom infekcijom, posebno postnazalno kapanje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postnazalno kapanje je sluz iz nosa i sinusa koja kaplje u stražnji dio grla, uzrokujući kašalj koji može trajati danima ili tjednima nakon što je infekcija nestala.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Što pomaže kod kašlja i prehlade

Liječnici također kažu da bi dovoljno odmora i hidratacije umjesto nastavka rada, vježbanja i kućne rutine moglo pomoći da kašalj ili prehlada brže nestanu. Ali ako vaš kašalj potraje više od tri tjedna, trebali biste posjetiti svog liječnika opće prakse.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U nekim slučajevima kašalj koji ne nestaje nakon tri tjedna može biti simptom raka pluća. Također biste trebali posjetiti liječnika opće prakse ako:

• gubite na težini bez razloga

Tekst se nastavlja ispod oglasa

• imate oslabljen imunološki sustav – na primjer, zbog kemoterapije ili dijabetesa, piše Express.co.uk.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: U početku izgleda kao prehlada, a onda dolazi do teškog disanja