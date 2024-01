Istraživači s Purdue Sveučilišta u SAD-u su došli su do zanimljivih zaključaka o vezi između seksualnog zdravlja i mentalne oštrine u starijoj dobi.

Njihovo istraživanje otkriva da kvalitetan seksualni život može imati pozitivan utjecaj na mentalne sposobnosti kod ljudi u dobi od 62 do 74 godine, a ovi rezultati pokazuju da su osjećaji fizičkog užitka i emocionalnog zadovoljstva povezani s boljim kognitivnim funkcijama, piše The Sun.

Istraživanjem je dokazano da starije osobe u dobi od 75 do 90 godina koje imaju češće seksualne odnose mogu doprinijeti boljoj kognitivnoj funkciji, a ovo je zanimljivo otkriće koji ukazuje na to da nije samo kvaliteta seksualnih odnosa važna, već i njihova učestalost, a posebice je to slučaj u kasnijim godinama života

Također se ističu i razlike između spolova.

Foto: Shutterstock

Kod muškaraca, osjećaji fizičkog užitka izravno su povezani s boljom kognitivnom funkcijom, dok kod žena takva veza nije uočena što ukazuje na složenost odnosa između seksualnosti, dobi, spola i mentalnog zdravlja.

Prilikom istraživanja proučavano je više od 1.600 starijih osoba koje su prošle kroz različite testove za procjenu njihove razine inteligencije, a sveobuhvatna analiza pomogla je u boljem razumijevanju veze između seksualnog zdravlja i kognitivnih sposobnosti.

Važnost seksualnih odnosa kod starijih je zanemarena

Voditeljica istraživanja Shannon Shen naglašava važnost proučavanja seksualnih odnosa među starijim odraslim osobama koji se često zanemaruju unatoč njihovoj važnosti. Starija populacija se povećava, a mnogi se suočavaju s više zdravstvenih problema.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Seksualni odnosi kao intiman oblik društvenih odnosa mogu imati značajan utjecaj na kognitivne funkcije, što je područje koje još uvijek nije dovoljno istraženo u kontekstu kognitivnog propadanja povezanog s dobi.

