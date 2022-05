Da nakon koronavirusa ostaju posljedice koje se neplanirano oduže, nije neka novost. Nakon što su preboljeli koronavirus, mnogi su postali osjetljiviji te su se puno češće počeli razbolijevati.

Jedan zabrinuti Srbin se oglasio na Redditu jer je nakon što je imao koronavirus bio čak deset puta bolestan. Htio je čuti savjete iz naroda kako bi mu malo pomogli jer smatra da mu liječnici nisu dosad bili od pomoći.

Napisao im je svoje stanje: "Od početka 2022., mislim da sam se razbolio jedno 10 puta i evo od jučer me opet ubija temperatura. Moji se brinu, kažu da nije normalno da se toliko često razbolijevam. U siječnju sam imao koronu i nakon toga svaki mjesec se razbolim, a ponekad nakon 2-3 tjedna dobijem temperaturu koja ode za dan-dva. Također, krajnike sam operirao prije nekoliko godina jer mi se stvaralo neko žuto s*anje, danas provjerim grlo i dalje mi se stvara, iako ih nemam. Treniram, posljednja 2 mjeseca sam na dijeti i hranim se puno bolje nego prije. Stvarno ne vidim odakle više. Bio sam u bolnici svaki put, ali su zatucani i svaki put mi daju isti lijek da pijem, tako da nema poante, moram ovdje pitati."

Možda je do srca

Jedan muškarac mu je savjetovao da ode kod kardiologa: "Idi i traži da ti provjere srce. Nedavno sam čuo za dečka sa sličnim simptomima nakon korone, na kraju je ispalo da ima srčanu upalu (nakon što su mu liječnici rekli 10 puta da je sve u redu).

Treba ići kod privatnog liječnika

Drugi su mu savjetovali da bolje ode kod privatnog doktora: "Definitivna preporuka je da odeš kod liječnika. Vjerojatno bi morao ići kod privatnika. Korona dosta može sje... kad zarazi osobu. Većinu prođe samo uz blage simptome, ali određeni broj ostavi s oštećenjima koja potraju. Moguće je da te je usralo i da ti je zeznulo nešto s imunitetom, plućima ili srcem. Najbolje je da si zakažeš pregled i da se prisjetiš kakvi su ti obično simptomi tijekom tih dana s temperaturom (jesi li malaksao, osjećaš li preskakanje srca, jesi li blijed, možeš li se normalno kretati, da li imaš kašalj, da li imaš simptome u digestivnom traktu, itd) i da ih spomeneš liječniku da zna gdje gledati."

"Produženi covid najvjerojatnije, ali bolje odi kod privatnika i odradiš par testova, ovi naši državni liječnici baš i nisu nešto puno zainteresirani. Preporučio bih ti da odradiš CT glave isto, može biti svašta, bez kontrole i testova ništa nećeš saznati", savjetovao mu je drugi.

I drugi imaju iste simptome

Javili su se i neki koji su čuli da i drugi imaju iste simptome: "Moj kolega (radimo od kuće obojica) je isto ovo rekao, a ima iste simptome kao ti, ispostavilo se da ima long covid. Nije se cijepio i veliki je antivakser, a mene je osuđivao jer sam se cijepio tri puta (Pfizerom+buster doza). Ja ni ne znam jesam li imao koronu, mislim da jesam, ali su mi simptomi bili toliko blagi da nisam ni primijetio. On je imao dva puta, oba puta nije mogao ustati iz kreveta i eto već više od pola godine ne može izaći van koliko je slab i boležljiv (ima 34 godine).

Još netko je imao sličnu situaciju: "Iskreno, neću kenjati kao da sam neki doktor i to, ali poslije korone sam se sigurno bar 5-6 puta ponovno razbolio u par mjeseci. Ne samo ja, bar jedno 7-8 prijatelja je isto prošlo, malo-malo pa nešto bolesni. Tako da sam došao do zaključka da je to od korone da te to poremetilo i da treba neko vrijeme dok ne iščistiš sve to. Evo, ja sam već par mjeseci profi, savjetovao bih te da ubaciš treninge, šetnjicu neku laganu i vidi oko spavanja i hranu malo sredi i naravno kod doktora, ne na Reddit jer ovo je samo moje mišljenje."

Svi spominju lond covid: "Long covid, čini se. Utječe na srce, bubrege, imunitet. Žena i ja imali covid u isto vrijeme. Oboje primili cjepivo, tj. ona 3, a ja 2 doze, ali svejedno sam bolestan bio par mjeseci poslije toga svako malo. Inače sam znao doslovno samo jednom godišnje zakačiti nešto i prošlo bi, a poslije korone sam jedno 3 puta imao gnojnu anginu grla, plus tako neke manje prehlade. Ona je, po meni, bolje prošla. Zdravija, vratio joj se ukus, a meni evo i poslije 2 godine skoro neke stvari ne dolaze nazad. Ako si imao koronu skoro, to prođe kroz neko vrijeme. Samo jedi zdravo, treniraj, spavaj normalno i lagano dođe sve na svoje."