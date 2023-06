"Jednog dana ja im neću birati partnere, neću ni htjeti ni moći. Neće mi to ni dozvoliti jer imam tri jaka karaktera doma, curice. Niti bih to voljela raditi, ali bih voljela biti sigurna da su one sigurne. Tako da djevojčice planiram cijepiti". kaže za Danas.hr RTL-a Ljupka Gojić Mikić, ambasadorica kampanje za cijepljenje protiv HPV-a.

Cjepivo dostupno u Hrvatskoj štiti od tipova HPV-a koji su odgovorni za razvijanje raka vrata maternice u 70 posto slučajeva, prenosi Danas.hr U Hrvatskoj je cijepljeno 45,2% djevojaka i 29,2 % mladića u dobi do 15 godina. To su dobre brojke, ali…

Ne možemo biti zadovoljni

"Kada gledamo neke druge zemlje, zapadne zemlje koje su zapravo iskorijenile rak vrata maternice kod mladih populacija, upravo zahvaljujući cjepivu, s tim ne možemo biti zadovoljni i moramo to i dalje poboljšavati", kaže Ivana Pavić Šimetin,zamjenica ravnatelja HZJZ-a

"Važno je cijepiti se protiv HPV-a jer HPV uzrokuje 6 vrsta karcinoma. Od ove godine u novi kalendar cijepljenja uvedeno je cijepljenje od 5 do 8 razreda, mogu se cijepiti djevojčice i dječaci u svojim školskim ambulantama", kaže Neda Ferenčić Vrban, liječnica školske medicine NZJZ Andrija Štampar.

Pregledi koji mogu spasiti život

Kako cijepljenje nije sveobuhvatno, važan oblik prevencije je i rano otkrivanje. u Virovitičko podravskoj županiji započeli su s pilot projektom probira za ovu zloćudnu bolest. Plan je pregledati 4 tisuće žena.

"Otkrili smo već 4 karcinoma, to je oko 5% uzoraka. Još čekamo druge nalaze. Najugroženija skupina su žene d 20 do 64 godine, pogotovo zbog visoke koincidencije HPV-a u tim skupinama", objašnjava Miodrag Beneš iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije.

Žene do 29 godina se pozivaju na papa test, a one starije i na HPV test. Nakon završetka projekta u ožujku iduće godine - Ministarstvo zdravstva će izraditi i Preventivni program za cijelu Hrvatsku.