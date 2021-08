Žene pod tušem rade mnoge stvari, bilo da briju noge, peru kosu ili čak - uriniraju. No, jedna je liječnica sada otkrila zašto ne biste trebali obavljati malu nuždu u kadi, i to ne samo zato što je to loša navika, piše The Sun.

Doktorica Alicia Jeffrey-Thomas rekla je da male navike mogu imati "velike posljedice". U snimci na TikToku rekla je da žene imaju niz navika koje mogu biti štetne za zdravlje zdjelice. Navela ih je kao "loše navike za zdjelično dno" i objasnila zašto vas mokrenje pod tušem može nagnati da češće trčite u toalet.

Doktorica Alicia je rekla da se mjehur oslanja na signale koje dobiva od rastezanja mjehura i stijenki mjehura dok se puni, kao i na signale iz mozga koji mu daju do znanja kada treba zadržati mokraću.

"Želimo izbjeći uvježbavanje našeg mjehura da povezuje određene signale s porivom za uriniranjem. U ovom slučaju uriniranje pod tušem povezuje zvuk tekuće vode s mokrenjem ili potapanjem u vodu.

"To se često može pretvoriti u izazivanje drugih zvukova tekuće vode (na primjer kada koristite slavinu za pranje ruku ili posuđa)", rekla je za BuzzFeed.