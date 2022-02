Sve je to u tvojoj glavi. To je rečenica kojom obično volimo umanjiti ili poništiti doživljaj drugih, posebno onaj koji ne razumijemo ili se s njime ne možemo identificirati. Ovu rečenicu izgovaramo u raznim prigodama, socijalnom kontekstu, odnosima, ali i za pitanja zdravlja. Ako je u glavi – onda je nepostojeće. Ili, u najboljem slučaju, naša je pogrešna procjena. E pa, izgleda da je ono što je u našoj glavi ipak vrlo legitimno i stvarno.

Kada je riječ o psihološkim poteškoćama ili mentalnim bolestima, one doista jesu u našoj glavi i često su sastavni dio specifičnog funkcioniranja mozga pojedine osobe koja od njih boluje. Uvijek stoji ono pitanje: što je bilo prije - kokoš ili jaje. Jer psihički poremećaj može promijeniti funkcioniranje mozga, kao što je i moguće da promijenjeno funkcioniranje mozga (primjerice kod ozljeda) proizvede psihički poremećaj. Kako god bilo, tehnologija danas može donekle utjecati na to što je u našoj glavi i modulirati, pa čak i poništiti simptome određenih stanja i bolesti.

Individualizirana stimulacija mozga

Početkom jeseni znanstveni časopis Nature Medicine objavio je studiju sa Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu u kojoj su znanstvenici prvi put uspjeli tretirati pacijenticu s dugogodišnjom, na lijekove rezistentnom depresijom i to tako da su joj umetnuli elektrode u mozak. To nije prvi put da liječnici to čine, no dosad su imali ograničeni uspjeh jer su tzv. dubokom mozgovnom stimulacijom tretirali ograničena i unificirana područja mozga, a simptomi depresije uključuju različita područja mozga i to na vrlo različite načine kod različitih pacijenta. Kod ove pacijentice ustanovili su koji točno obrazac njezine moždane aktivnosti uzrokuje depresivne simptome te su točno ta specifična područja elektrodama stimulirali. Učinak je bio iznimno brz, nije dugo trebalo čekati oporavak.

Na sličan način se depresija tretira i transkranijskom magnetnom stimulacijom. Riječ je o uređaju koji na neinvazivan način, prislanjanjem uređaja na glavu, odašilje impulse magnetskog polja u određena područja mozga za koja se smatraju da sudjeluju u produkciji određenih psihičkih bolesti, najčešće depresije. Na taj način se određena područja mozga stimuliraju kako bi uravnotežila svoju aktivnost. TMS nije medicinski gadget budućnosti, dostupan je i u našim bolnicama, konkretno u psihijatrijskim bolnicama Vrapče i Sveti Ivan i na neke osobe iznimno povoljno djeluje.

Uređaj za nesanicu

Nesanica je psihofizičko stanje koje može nastati i perzistirati zbog prevelike podraženosti i stresa, što mijenja naše moždane valove. Nasreću, na to se može utjecati. Osim što na uravnoteženje moždanih valova mogu djelovati pojedine tehnike poput meditacije i relaksacije, sada postoje uređaji za stimulaciju onih valova koji se povezuju s relaksiranim stanjem i snom.

Kranijska elektroterapijska stimulacija znanstveno je utemeljena metoda i u SAD-u se prepisuje na recept, a odobrila ju se i Američka asocijacija za hranu i lijekove. Provodi se malim uređajem čije se elektrode pričvršćuju na uši, a preko njih se mozak stimulira blagim protokom električne struje što pojačava alfa valove u mozgu. Oni izazivaju osjećaj mira i blagostanja te potiču bolji san.

Na tržištu je niz sličnih gadgeta, neki su neovisno verificirani, neki ne, no njihovi tvorci tvrde da neki od ovih uređaja mogu pratiti faze spavanja i utjecati na to da se manjkave faze produže, što za cilj ima osigurati bolji odmor. Drugi, pak, za cilj imaju smanjenje stresa i smanjenje odgovora „borbe ili bijega“ u živčanom sustavu, što omogućuje opuštanje (npr. Fisher Wallace Stimulator, Rythm Dreem, Alpha Stim).

Iako medicinska tehnologija ovog tipa još nije široko dostupna, budi nadu da ispreplitanje znanosti i tehnologije može donijeti olakšanje patnje na posve neočekivane načine.