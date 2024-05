Nina Mijoč (30) iz Dubrovnika kaže da joj nije bilo jednostavno odlučili se za karijeru, pa je odabrala sve tri. Tako je postala jedina doktorica znanosti međunarodnih odnosa i diplomacije koja radi kao vanjski suradnik na više kolegija na Sveučilištu u Dubrovniku, istovremeno igra futsal za žensku reprezentaciju te vodi vlastitu teretanu u kojoj radi kao osobna trenerica, piše Pomakni Granice.

"Volim kad imam posla i sviđa mi se užurban raspored, tako da mi nije problem uklopiti niti jednu aktivnost i zaista uživam u svemu što radim", priča Nina.

Foto: privatna arhiva

Sport od djetinjstva

Ljubav prema sportu započela je graditi još u rodnim Pločama gdje je kao djevojčica trenirala tenis, a s dječacima u ulici igrala je nogometne utakmice u ono doba dok su se još djeca u susjedstvu bezbrižno igrala na otvorenom. U dobi od 14 godina seli se u Dubrovnik i tada se upisala u ŽNK Ombla.

"Nogomet je moja velika strast i mogu reći da sam bila jako dobra u tome, do te mjere da su me zvali da igram u Poljskoj za jedan njihov klub i ondje sam provela dvije i pol godine. No moram priznati da ženski i muški nogomet nisu dvije iste stvari. Mi smo neprimjetne, nitko nas ne doživljava i naši rezultati se ne prate, iako je uloženi trud isti", kaže Nina.

Studij u Poljskoj

Kaže kako je situacija za nju bila iznimno zahtjevna jer je u isto vrijeme studirala u Poljskoj.

"Još u Dubrovniku sam upisala studij Odnosa s javnošću. Nisam htjela neki veći centar jer mi se činilo da studij u mom gradu omogućuje manje grupe i bolju posvećenost programu. Potom sam kroz Erasmus nastavila dvije i pol godine studirati u Poljskoj. Po povratku u Hrvatsku, nakon diplome upisala sam magisterij iz odnosa s javnošću, a potom doktorat u Mostaru, pa sam se prebacila u Slovačku i ondje sam lani u kolovozu doktorirala na sveučilištu Matej Bel na Fakultetu političkih znanosti i međunarodnih odnosa", kazala je Nina.

Foto: privatna arhiva

U doktorskoj disertaciji bavila se međunarodnom sigurnosti i njezinom utjecaju na Republiku Hrvatsku, a u skladu s razvojem karijere, nastavila je surađivati s kolegama na Sveučilištu u Dubrovniku.

Zaposlila se kao trenerica

"Bila sam svjesna da neću ostaviti osobitog traga u sportu iako sam to željela te da će moja sportska karijera uskoro završiti pa sam prije pet godina završila više edukacija i certificiranih programa za fitness trenericu. Otvorila sam svoju teretanu za funkcionalne treninge u kojoj sam zaposlila još tri trenerice. Imamo puno klijentica jer se promijenio stav prema fitnessu", ističe Nina.

Foto: privatna arhiva

Užurbani ritam

Zahvaljujući dobrim organizatorskim vještinama, uspije uklopiti sve zadatke koje je planirala, ali priznaje kako ponekad takav ritam može biti iscrpljujuć.

"Svaki dan počinjem prije sedam ujutro i imam neke svoje rituale: doručak, kava, treninzi. Najčešće vodim jutarnje treninge do 11.30, a onda idem na fakultet, pa se poslijepodne vraćam u teretanu. Može se dogoditi da u godini imam jedan ili dva burnouta ako pretjeram s poslom, ali onda usporim, odmorim se, pa nastavim dalje...", priznaje Nina.

