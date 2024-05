Deklaracija proizvoda je, ako pitate bilo kojeg stručnjaka, najvažniji pokazatelj jedete li uravnoteženo ili ne. Ona govori o nutritivnoj vrijednosti onoga što unosite u organizam. Deklaracija se nalazi na gotovo svakom kupovnom pakiranom proizvodu, od smrznute hrane do keksa. Iako se na prvi pogled čini kako je ondje previše brojeva i podataka kojima se prosječan potrošač ne bi trebao zamarati - upravo su ti podaci ono što je ključno za svjesnu konzumaciju, piše Pomakni Granice.

Foto: Freepik Kupoovina namirnica

Sastojci proizvoda

Za potrošače su ključna dva pojma i na njih valja obratiti pozornost, a to su sastojci i hranjiva vrijednost. Najprije ćete zamijetiti oznaku “sastojci”. Ondje stoji popis svih sastojaka iskorištenih u izradi proizvoda, počevši s najzastupljenijim sastojkom prema onom najmanje zastupljenom. Sastojci vam pokazuju u kojoj mjeri je namirnica koju kupujete pripremljena od proizvoda koje u njoj očekujete.

To je prostor u kojem ćete provjeriti udio šećera, soli, vrste masnoća, aditiva i sličnih tvari. Ako primjerice kupujete čokoladu, na popisu sastojaka na prvom mjestu želite vidjeti kakao, no to nije uvijek slučaj. Ili, recimo, kod kupnje mesa prvi pojma koji se odnosi na vrstu mesa donosi postotak mesa u proizvodu, dok su ostali sastojci često voda, soli, začini i ostalo. Stoga, kad god u ruke uzmete bilo koje pakiranje hrane, prije svega provjerite sastojke koje je proizvođač koristio da bi stvorio tu namirnicu.

Foto: Privatna arhiva Deklaracija

Hranjiva vrijednost

Sljedeća ključna stvar na koju kupac mora obratiti pozornost jest tablica koja pokazuje hranjivu vrijednost proizvoda u 100 grama. To znači da su ondje navedeni podaci o energetskoj vrijednosti proizvoda izraženi u kCal ili u kJ, zatim o udjelu bjelančevina, masti i ugljikohidrata. Ako pazite na prehranu, ovo je važan alat koji će vam pomoći u boljoj kontroli ne samo kalorija, nego i nutrijenata koje ste unijeli tijekom dana.

Foto: Privatna arhiva Deklaracija

Ostali parametri

Na deklaracijama još stoje izraženi GD i RDA, oznake iza kojih stoji dnevna preporučena količina vitamina ili minerala (RDA), odnosno koliki je udio kCal i nutrijenata u odnosu na središnju vrijednost od 2.000 kCal u danu. Ako kupujete hranu koja je označena kao ona s manje šećera, manje masnoća ili manje kalorija, imajte na umu da nije riječ o proizvodima koji uopće ne sadrže takve sastojke, nego ih samo imaju manje u odnosu na druge slične proizvode.

