Ugriz pauka postaje česta pojava tijekom vrućih ljetnih mjeseci, a može izazvati niz reakcija. Većina ugriza nije opasna, no potrebno je biti upoznat sa simptomima i posljedicama da biste mogli prevenirati na vrijeme. Do ugriza dolazi uglavnom zbog samoobrane pauka, a do velikog broja ugriza dolazi jer je osoba pritisnula pauka ili ušla u njegovu mrežu.

Kako izgleda ugriz pauka

Ugriz pauka uglavnom sliči ugrizima drugih insekata. Obično je neprimjetan, ali nekoliko sati nakon obično nastaje crvenilo i oteklina, koje prate osjećaj svrbeži i boli. Najlakši način uočavanja ugriza jest ako ste stvarno vidjeli da vas je pauk ugrizao. No, nekad ugrizi mogu proći bez ikakvih značajniih znakova i simptoma.

Koji su simptomi ugriza pauka

Simptomi ugriza pauka variraju ovisno o vrsti pauka i reakciji tijela, no neki od najčešćih simptoma su:

crvenilo,

oteklina,

bol i svrbež na mjestu ugriza.

Zatim, može doći do grčeva u mišićima, umora, malaksalosti, groznice i znojenja, a kod otrovnijih paukova dolazi do nekroze tkiva. U slučaju trovanja osoba dobiva osip po koži, osjeća stezanje u prsnom košu, teško diše, ima glavobolju te osjeća vrućinu u tabanima. Naravno, reakcije variraju od osobe do osobe, no najčešće je riječ o blažim simptomima koji su prisutni kod drugih uboda.

Prirodni lijek za ugriz pauka

Najčešće ugriz pauka ne zahtijeva posebno liječenje. Čak i u slučajevima grčenja mišića, takvi simptomi brzo prolaze i nije ih potrebno posebno tretirati. U određenim slučajevima ugriz se može liječiti kod kuće. Osim dezinficiranja, postoji još nekoliko načina ublažavanja ugriza.

Operite mjesto ugriza sapunom i vodom, a zatim možete staviti hladan oblog s ciljem smanjenja boli. Led umotajte u tkaninu, nemojte stavljati direktno na kožu. Ostavite oblog nekih 10-ak minuta i ponavljajte taj postupak nekoliko minuta. Smatra se da u ublažavanju svrbeža pomaže pasta od sode bikarbone i vode, a mnogi tvrde da esencijalno ulje od lavande smanjuje upalu.

Možete napraviti i vlastiti lijek, pomiješavši dvije do tri kapi ulja čajevca i lavande s jednom žličicom alkohola ili jabučnog octa. Ovaj prirodni lijek namažete na mjesto ugriza tri puta dnevno. Isto tako, možete posegnuti za analgeticima i antibioticima, no tada se radi o snažnijim simptomima.

Da biste izbjegli ugriz, nosite zaštitnu odjeću tijekom rada u vrtu ili šumi te provjeravajte odjeću i obuću prije nošenja. Preporučuje se držati mrežu na prozorima, ali i dodatno se educirati o vrstama pauka koji se nalaze u vašem području.

